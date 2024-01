Kommentti: Tämä oli Kaurismäen kultainen tilaisuus – Oscar-oljenkorsi on silti tulevaisuudessa yhä olemassa

Lisää on seurannut pitkin syksyä ja alkuvuotta. Valinta kansainvälisen kriitikkojärjestö Fiprescin vuoden 2023 parhaaksi elokuvaksi. Valinta yhdysvaltalaisten elokuvakriitikoiden yhdistyksen (National Society of Film Critics) vuoden parhaaksi ei-englanninkieliseksi elokuvaksi. Valinta yhdysvaltalaisen Time-lehden vuoden parhaaksi elokuvaksi.

The Hollywood Reporter -aikakauslehden listoilla Kuolleet lehdet ylsi vuoden 2023 parhaiden elokuvien listalla viidenneksi.

Pettymys hypeen nähden

Oliko Oscar-ehdokkuuden ohi luisuminen sitten pettymys? Kun selvisi, että Kuolleet lehdet ei ole lopullisella ehdokaslistalla mukana, se ei ensin tuntunut pettymykseltä. Mutta mitä enemmän asiaa miettii, kaikkeen edellä mainittuun nosteeseen ja positiiviseen hypeen nähden – kyllä se pieni pettymys lopulta oli, vaikka se pelkkä hypekin on jo valtavan iso plussa.

Kaurismäki on nyt 66-vuotias. Hän sanoi vuonna 2017 ensi-iltansa saaneen Toivon tuolla puolen -elokuvan jälkeen lopettavansa uransa, mutta niin vain syntyi vielä Kuolleet lehdet.

Ikänsä puolesta Kaurismäellä on hyvinkin mahdollisuudet tehdä vielä ainakin yksi pitkä elokuva. Ehkä tuo elokuva – jos sellainen ikinä tulee ja jos se saa osakseen likikään samanlaista hypeä kuin Kuolleet lehdet – on se elokuva, jonka saamassa huomiossa esiin nousee myös Kaurismäen tänä vuonna 41 vuotta kestänyt ohjaajaura. Auteur-ohjaajan elämäntyö.

Kuolleet lehdet on kaikessa tragikoomisuudessaan hyvä ja lämmin elokuva, jonka pääsy viiden lopullisen Oscar-ehdokkaan listalle olisi ollut yhtä perusteltua kuin sen jääminen siltä ulos on. Se on myös eräänlainen greatest hits -kooste kaikista niistä kaurismäkeläisen elokuvan tunnusomaisista piirteistä, joita olemme 41 vuoden aikana saaneet nähdä.