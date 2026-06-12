Laulaja Pete Parkkosen menestystä muistettiin Pihtiputaalla.
Pihtiputaalta kotoisin oleva Pete Parkkonen sai kunnalta iloisen yllätyksen euroviisumenestyksen vuoksi.
Parkkonen sijoittui tämän vuoden Euroviisuissa kuudenneksi yhdessä Linda Lampeniuksen kanssa.
Parkkonen sai kunnalta palkinnoksi sähköpyörän, joka on tuunattu liekkikuvioilla Liekinheitin-kappaleen mukaan. Lisäksi hän sai muistolaatan paikalliseen kirjastoon.
Tällaisen pyörän Pihtiputaan kunta lahjoitti Parkkoselle,
Kunnanjohtaja Ari Kinnunen kertoo MTV Uutisille kyläläisten tunnelmasta.
– Haluttiin palkita Pete joka tapauksessa paikkakuntalaisena muusikkona, kun tuli niin hieno UMK-voitto ja kautta aikojen kolmanneksi paras tulos suomalaisena euroviisuissa, Kinnunen iloitsee.