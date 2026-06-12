Jalkapallon MM-kisojen avausottelu Meksikon ja Etelä-Afrikan välillä nosti brasilialaisen erotuomarin Wilton Sampaion parrasvaloihin. Artikkelin videosta näet ottelun kulkua Sampaion näkövinkkelistä.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Oikeudenjakaja nosti Meksikon 2–0-voittoon päättyneessä ottelussa peräti kolme punaista korttia, joista kaksi Etelä-Afrikalle ja yhden Meksikolle. Poikkeuksellista oli, että kaikki ulosajoista olivat suoria punaisia kortteja eivätkä toisen varoituksen seurausta.