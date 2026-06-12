Uhri sai vakavia vammoja pään alueelle ja kaksi henkilöä on otettu kiinni tapahtumiin liittyen.
Poliisi sai perjantaina noin kello 11.30 hätäkeskuksen kautta ilmoituksen väkivallanteosta Nokiankujalla Helsingin Vallilassa. Paikalle lähetettiin useita poliisipartioita selvittämään tapahtumia.
Poliisin alustavien tietojen mukaan mieshenkilölle aiheutettiin vakavia vammoja pään alueelle. Teossa käytettiin teräasetta. Uhri kuljetettiin sairaalahoitoon.
Poliisi on ottanut kiinni kaksi henkilöä, joiden epäillään liittyvän tapahtumaan. Esitutkinnassa selvitetään muun muassa sitä, tunsivatko osapuolet toisensa entuudestaan.
Tapausta tutkitaan tällä hetkellä tapon yrityksenä. Poliisi jatkaa tapahtumien kulun ja osallisten roolien selvittämistä.