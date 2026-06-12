Tasavallan presidentti Alexander Stubb pitää perjantaina puheenvuoron Kultaranta-keskustelujen päätteeksi Naantalissa. Kaksipäiväisessä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa tapahtumassa on käsitelty maailman murrosta sekä sen vaikutuksia Suomeen ja kansainväliseen toimintaympäristöön.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb isännöi vuoden 2026 Kultaranta-keskusteluja Naantalin Kultarantassa. Tänä vuonna keskustelutapahtuman teemana on Globaaleja, alueellisia ja paikallisia näkökulmia maailman murrokseen.
Perjantain ohjelma huipentuu presidentin puheenvuoroon, joka alkaa kello 13.45. Puhe päättää kaksipäiväisen tapahtuman, jossa on tarkasteltu kansainvälisen politiikan, turvallisuuden ja talouden keskeisiä muutoksia sekä niiden vaikutuksia Suomeen.
Perjantaina Stubb summasi perjantain antia ja totesi alkuun, että on hyvä pysähtyä ajattelemaan ulkopoliittisia kysymyksiä.
– Yleisellä tasolla ensimmäinen paneeli toi esiin, että paine Euroopan muutokseen tulee Euroopan ulkopuolelta, mutta rajoitteet muutokseen tulevat Euroopan sisältä.
Stubb kysyi, uskallammeko ajatella tarpeeksi isosti.
– Laajentuminen on paras ulkopoliittinen turvallisuusinstrumentti, Stubb totesi ja toi tähän esimerkkejä historiasta.
– Meidän ei pidä miettiä vain Euroopan rajoja, vaan sitä, miten saamme enemmän vaikutusvaltaa.
Peruspointtina Stubb halusi nostaa, että on tärkeää tehdä asioita itsenäisemmin.
– Vanhana EU-nörttinä näen edelleen tärkeänä, että Suomi pysyy Euroopan ytimessä.
Stubb muistutti, että sisäänpäin käpertynyt toimintatapa toimii vain silloin, jos haluamme rajoittaa Suomen kykyä vaikuttaa asioihin.
Stubbin mukaan on tärkeää, että keskusteluyhteys Venäjään alkaisi jossain vaiheessa. Kontakti Venäjään kannattaa ottaa seuraavien viikkojen tai ainakin seuraavan kahden kuukauden aikana, Stubb arvioi medioille.
– On tärkeää, että keskustelu avataan luottamusta rakentavina toimenpiteinä, Stubb sanoo ja korosti sitä, että naapurin kanssa pitää olla toimivat suhteet.