Presidentti Stubb: "Eurooppa ottaa enemmän vastuuta puolustuksestaan"

– On tärkeää, että keskustelu avataan luottamusta rakentavina toimenpiteinä, Stubb sanoo ja korosti sitä, että naapurin kanssa pitää olla toimivat suhteet.

– Meidän ei pidä miettiä vain Euroopan rajoja, vaan sitä, miten saamme enemmän vaikutusvaltaa.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb pitää perjantaina puheenvuoron Kultaranta-keskustelujen päätteeksi Naantalissa. Kaksipäiväisessä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa tapahtumassa on käsitelty maailman murrosta sekä sen vaikutuksia Suomeen ja kansainväliseen toimintaympäristöön.

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Stubbin mielestä yhteydenpidon voisivat aloittaa joko Euroopan unionin instituutiot tai E3-maat, eli Britannia, Ranska ja Saksa. Tämän lisäksi presidentti muun muassa kommentoi, että Suomi suhtautuu avoimesti Euroopassa käytyyn ydinasekeskusteluun.

– Euroopan riippuvuus Yhdysvaltojen pelotteesta on toisen maailmansodan jälkeen ollut hyvin vahva, Stubb sanoo.

– Eurooppa ottaa enemmän vastuuta puolustuksestaan ja puolustusteollisuudestaan, Stubb sanoo.

Hän muistuttaa, että edelleen Yhdysvaltojen riippuvuus säilyy puolin ja toisin. Myös Yhdysvallat ovat riippuvaisia Euroopasta. Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee Suomen ja jäänmurtajat.