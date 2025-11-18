Tiedotteessa sanotaan, että artistien hankinnassa tehdään yhteistyötä kaikkien alan toimijoiden ja ohjelmatoimistojen kanssa.

– Aivan ehdottomasti. Ei siihen muuta syytä ole kuin tämä uusi yhteistyökuvio. Sovittuja esiintymisiähän ei peruta kovin matalalla kynnyksellä ja se on todella harvinaista, Roukala sanoo.

Hän kertoo saaneensa ilmoituksen peruutuksista sähköpostitse. Roukalan mukaan perusteiksi kerrottiin säästösyyt ja se, että esiintymiseen suunniteltu slotti, eli ajankohta poistetaan. Roukala uskoo, että peruuntuminen johtuu kuitenkin tuoreesta yhteistyöstä.

Kapeneeko kirjo?

– Uusi linja ja uusi visio, mutta kyllä itse näen, että se sisältää sen synergian, että saadaan omia artisteja sinne niiden muiden artistien tilalle, Roukala sanoo.

Hän toteaa, että vaikka Warner Music Finlandilla on laaja rosteri ja artisteja löytyy varmasti moneen lähtöön, niin useat edustavat popmusiikin kapeaa sektoria.

– Kyse on siitä, että se kaventaa tätä kenttää Suomessa. Jos kaikki artistit tulevat yhdeltä toimijalta, niin se ei tee hyvää tälle alalle.

HS tavoitti Nelonen Median liiketoimintajohtaja Kari Laakson tekstiviestitse. Hän kertoi, että viikon sisään Nelonen Median festivaaleilta on peruttu kuusi keikkaa ja uusia buukattu 17. Samalla hän totesi, että Warner Music Liven artistien osuus ei ole muutosten myötä kasvanut.