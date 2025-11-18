Maustetyttöjen oli tarkoitus esiintyä Suomipop-festivaaleilla ensi kesänä.
Warner Music perui Maustetytöt-yhtyeen keikat ensi kesän Suomipop-festareilta Oulussa ja Jyväskylässä.
Maustetyttöjä edustavan Lördag levy-yhtiön taiteellinen johtaja Aki Roukala kertoo MTV Uutisille uskovansa, että peruutukset johtuvat Nelonen media Liven, sekä Warner Music Liven tuoreesta yhteistyöstä.
Hän kertoo saaneensa ilmoituksen peruutuksista sähköpostitse. Roukalan mukaan perusteiksi kerrottiin säästösyyt ja se, että esiintymiseen suunniteltu slotti, eli ajankohta poistetaan. Roukala uskoo, että peruuntuminen johtuu kuitenkin tuoreesta yhteistyöstä.
– Aivan ehdottomasti. Ei siihen muuta syytä ole kuin tämä uusi yhteistyökuvio. Sovittuja esiintymisiähän ei peruta kovin matalalla kynnyksellä ja se on todella harvinaista, Roukala sanoo.
Lokakuussa 2025 Nelonen Media Live, sekä Warner Music Live kertoivat tiedotteessa solmineensa kumppanuussopimuksen, joka tiivistää yhteistyötä festivaalien ohjelmasuunnittelussa, sekä artistihankinnassa.
Tiedotteen mukaan Warner Music Live hoitaa jatkossa Nelonen Media Liven festivaalien ohjelmasuunnittelun, artistien hankinnan, sekä sopimusneuvottelut.
Tiedotteessa sanotaan, että artistien hankinnassa tehdään yhteistyötä kaikkien alan toimijoiden ja ohjelmatoimistojen kanssa.