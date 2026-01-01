



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Hiljaisen maalaispoika Timon, 57, arkea seuraavat kymmenet tuhannet | MTV Uutiset





Hiljaisen maalaispoika Timon, 57, arkea seuraavat kymmenet tuhannet – erityisesti yksi seikka vaikutti suosioon Tuusniemeläinen Timo Juvonen tunnetaan tubettaja Metsa Manina. Timo Juvonen Julkaistu 01.01.2026 16:02 Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Tuusniemeläisen konemiehen Timo Juvosen Metsa Man -Youtube-kanavan suosio ei syntynyt tyhjiössä, vaan kasvoi hiljalleen ja lähti nousukiitoon, kun Juvonen otti erään katsojan kommentista vaarin. Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran tammikuussa 2025. Aikuistubettaja Savosta, harrasteena koneet, lennokit yms. koneiden rassaamista, konetöitä, metsähommia ja yleensä elämää nykymaaseudulla haluan videoilla tuoda esille. Näin kuuluu esittelyteksti 69 000 käyttäjän tilaamalla Metsa Man -Youtube-kanavalla. Metsa Manin videoita katsellessa käy nopeasti ilmi, että esittelytekstissä annettu lupaus kanavan sisällöstä pitää paikkansa. Yhdellä videolla esimerkiksi ollaan reilun tunnin ajan harventamassa korpisuota metsäkoneella, toisella asennetaan vinyylilankkuja lattiaan ja kolmannella luetaan tilaajien lähettämää postia. Välillä videoilla selostetaan kulloinkin mielenpäällä olevia asioita letkeällä Savon murteella, välillä ei puhuta mitään. Metsa Man -tubekanava kuuluu Tuusniemellä asuvalle Timo Juvoselle. Hän perusti kanavan vuonna 2013, likimain 12 vuotta sitten. – Niin se aika männöö, hän tuumaa MTV Uutisille puhelimitse. Vuonna 2013 Juvonen oli ostamassa itselleen pientä Kellfri-kaivuria. Tuolloin hän pisti merkille, ettei Youtubesta löytynyt ainuttakaan videota kyseiseen kaivuriin liittyen. Niinpä hän päätti kuvata videot itse.

– Minä ajattelin, että pari videota teen siitä Youtubeen, että saadaan vaikka sitten muutkin näkemään, minkälainen kone se on ja voidaan vaikkapa käyttäjäkokemuksia vaihtaa, hän muistelee.

Mitään suurta läpimurtoa ei oitis tapahtunut. Juvosen mukaan meni noin vuosi, ehkä parikin, kunnes hänen kanavalleen alkoi löytää enemmän ihmisiä. Saavuttaessaan sadan tilaajan rajapyykin hän ihmetteli, katsooko joku videoita oikeasti.

– Silloin syttyi idea, että pitäisikö näitä tehdä vähän enemmän, hän kertaa.

Aluksi Timo Juvonen ihmetteli, katsooko joku hänen videoitaan oikeasti.Timo Juvonen

Youtube-uransa alkuvaiheessa Juvonen yritti myös kansainvälistä läpimurtoa ja teki tubevideoita englanniksi. Sara Forsberg oli tuolloin pinnalla What Languages Sound Like To Foreigners -Youtube-videonsa ansiosta, ja "kielinaisen" läpimurto inspiroi myös Juvosta.

– Mutta eihän sitä tule, kun ei kunnolla osaa puhua englantia, hän sanoo.

Juvosen Youtube-taipaleen ensimmäiset pari–kolme vuotta olivat melko hiljaisia. Hän teki videoita silloin tällöin ja puhui niillä joko hieman englantia tai ei mitään. Hän ajatteli, etteivät hänen "jörinänsä" kiinnosta ketään.

Kerran eräs katsoja kuitenkin kirjoitti Juvosen videon kommenttikenttään, että hänestä olisi mukavaa kuulla Juvosen Savon murretta. Juvonen veikkaa, että murre olikin ratkaiseva tekijä hänen Youtube-kanavansa näkyvyyden sekä suosion kannalta.

– Pääsin kanavani kanssa esille Savon murteen johdosta, hän sanoo.

Tubekanavan kasvava tilaajamäärä nostatti Juvosen innostusta. Kun 500 tilaajaa ylittyi, lähti hän tähtäämään tuhanteen. Tuhannen tilaajan jälkeen seuraava tavoite oli parituhatta.

Innostusta lisäsi se, että ihmiset todella halusivat seurata Juvosen tuikitavallista arkea ja konehommia. Se motivoi häntä tekemään lisää videoita.

Juvonen ei käsikirjoita videoitaan etukäteen. Kamera kulkee hänen mukanaan arkisissa askareissa, ja mitä ikinä tapahtuukaan, jää se nauhalle. Epäonnistumisiakaan ei leikata pois.

– Aika monesti hommat menee jollain tavalla pieleen. Se on kaikille tuttua esimerkiksi koneremonteissa, että ei ne aina mene niin putkeen. Ihmiset haluavat katsoa tavallista arkea, hän valottaa.

Tilaajamäärän jatkuva kasvu ihmetytti Juvosta vuosia sitten ja ihmetyttää edelleen. Hän kuitenkin huomauttaa, että tavallisessa arjessa, syvällä Savon korvessa suurta nettiyleisöä ei hahmota.

– Lähinnä, jos keikoilla käyn ja ihmiset tunnistavat, niin siellä sen huomaa, että joku näitä (videoita) seuraa.

Keikoilla Juvonen muun muassa tapaa katsojiaan, juttelee näiden kanssa ja ottaa yhteiskuvia. Keikkojen lisäksi joku saattaa toisinaan tunnistaa hänet myös esimerkiksi kauppareissun aikana.

Juttutuokiot katsojien kanssa ovat Juvosen mukaan yleensä ystävällismielisiä.

– Ja minähän olen vain maalaispoika, en minä sen kummempi ole, hän pohtii kohtaamisia.

Juvonen kaupallisti Youtube-kanavansa vuosien 2017–2018 vaihteessa ja on tätä nykyä toiminimiyrittäjä. Hän kertoo, että suurin osa hänen yrityksensä tuloista tulee tubettamisesta, jonka lisäksi hänelle maksetaan esimerkiksi keikkapalkkioita.

– Se on minun työ nyt, hän sanoo tubettamiseen viitaten.

"Niin kauan tämä menee kun ei kukaan tule vetämään turpaan"

Youtuben kautta tullut näkyvyys ja tunnettuus ovat tuoneet Juvosen elämään muun muassa uusia kontakteja ja ystäviä sekä vieneet hänet paikkoihin, joihin hän muuten olisi tuskin eläissään mennyt tai päässyt.

Vaikka tubesuosion mukanaan tuomat asiat ovat olleet pääosin positiivisia, on sillä ollut myös kääntöpuolensa.

Yksi negatiivisista asioista, joihin Juvonen on näkyvyytensä ja suosionsa vuoksi törmännyt, on ihmisten kateus.

– Ja paljon tulee negatiivista kommentointia, tuo kommentointi on nykyään aika raakaa. Jossain keskustelupalstoilla myös levitellään vaikka minkälaisia juttuja, hän luettelee.

– Mutta ei ne minuun vaikuta oikeastaan mitenkään. Se on ihan sama kuin suosiokin, ei se negatiivisuus näy täällä normaaliarjessa. Olen sanonut, että niin kauan tämä menee kun ei kukaan tule vetämään turpaan, hän jatkaa.

Tubettavat konemiehet

Juvonen on tähdittänyt kahden tuotantokauden verran Ylen Tubettavat konemiehet -sarjaa. Dokumentaarisessa realitysarjassa seurataan neljää Pohjois-Savossa asuvaa tubettavaa miestä ja heidän elämäänsä.

Juvonen muistaa sen hetken, kun Tubettavat konemiehet -ohjaaja Sanna-Sisko Tohka soitti ja kysyi häntä mukaan sarjaan.

– Vähän ihmettelin, että niinköhän tuossa olisi aihetta. Mutta mielenkiinnolla lähdin mukaan katsomaan, minkälaista on telkkarin tekeminen. Onhan se minun juttu näköjään siinäkin toiminut, hän pohtii.

Sarja on kasvattanut Juvosen tubeyleisöä. Kun ohjelmaa esitetään televisiossa, tulee hänen Youtube-kanavansa tilaajamäärään ja videoiden katsojalukuihin piikki ylöspäin.

– Ja esimerkiksi viime vuosi oli aika kiireinen keikkarintamalla, niin varmaan oli juuri tuon telkkarisarjan ansiosta, hän ounastelee.

Hiljainen maalaispoika

Juvonen veikkaa, että hänen läheisensä saattoivat aluksi ihmetellä hänen päätöstään aloittaa tubettaminen, ja sitä päätöstä hän ihmettelee välillä itsekin. Hän kun on aina ollut hiljainen maalaispoika, joka on ennemminkin pyrkinyt parrasvaloista pois sen sijaan, että juoksisi niitä kohti.

– Siinä on jännä kontrasti, kun olen kuitenkin aina inhonnut esiintymistä ja pitänyt itseäni huonona esiintyjänä, niin silti se jostain syystä toimii videoilla, hän pohtii.

Jotkut ovat sanoneet, että videoilla esiintyvä Metsa Man on röyhkeämpi ja ulospäinsuuntautuneempi kuin tuusniemeläinen Timo Juvonen. Myös Juvonen itse ajattelee, että kameran ulkopuolella hän on edelleenkin se hiljainen maalaispoika.

– Onko se Metsa Man sitten semmoinen, joka minä haluaisin olla muissakin tilanteissa? Se on vaikeaa. Mutta ei Timoa ja Metsa Mania voi kuitenkaan erottaa. Sama persoona, mutta vähän eri puoli, hän tuumaa.

Juvosella on neuvo kaikille niille, jotka pohtivat tubettamisen aloittamista.

– Miettikää semmoinen oma juttu ja tyyli. Älkää matkiko muita. Se voi olla mitä tahansa mistä olet kiinnostunut, ja siitä rupeat tekemään niitä videoita.

– Se voi viedä aikaakin, niin kuin itselläni vei alussa monta vuotta, mutta kyllä se jossain vaiheessa palkitsee ja sinä löydät oman yleisön. Se oma juttu on siinä se, joka pitäisi löytää. Siitä se lähtee sitten jos on lähteäkseen.

14:44 Katso myös: Asian ytimessä.doc: Kuka niilo22?

Alexia Tänav MTV Uutiset Alexia Tänav työskentelee MTV Uutisissa toimittajana Viihde-osastolla. Tänav on kiinnostunut erityisesti viihdeuutisista ja -ilmiöistä. Tänav ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä. Instagram: @alexiaannica