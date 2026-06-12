Alpine-kuski Pierre Gaslylle on palautettu hänen saavuttamansa kolmossija viime viikonloppuna ajetussa Formula ykkösten Monacon GP:ssä, kun tuomaristo kumosi Gaslyn saamat aikasakot.
Kolmantena ruutulipulle ajanut Gasly putosi kisan jälkeen tulosliuskalla seitsemänneksi, kun hänelle langetettiin kaksi viiden sekunnin aikasakkoa ylinopeudesta varikkosuoralla. Myös neljä muuta kuljettajaa sai aikasakon vastaavasta rikkeestä, mutta vain Gasly ja hänen tallikaverinsa Franco Colapinto jättivät rangaistukset kärsimättä.
Alpine teki aikasakoista valituksen. Talli osoitti, että varikkosuoran nopeuksien laskemisessa käytetty etäisyys oli epätarkka, joten Gaslylle lasketiin liian suuri nopeus. Monacon varikkosuora on sikäli epätavanomainen, että kuljettajat leikkaavat mutkia, jolloin ajomatka lyhenee laskennallisesta.
Tämä aiheutti laskuvirheen niin Gaslyn kuin todennäköisesti muidenkin aikasakon saaneiden kuljettajien kohdalla.
Aikasakon kumoamisen myötä Red Bullin Isack Hadjar menetti hänelle muutamaksi päiväksi siirtyneen kolmossijan, joka olisi ollut toista kauttaan ajavan 21-vuotiaan ranskalaiskuskin F1-uran toinen.
Gaslylle, 30, palkintokorokesijoitus on uran kuudes.
F1-kausi jatkuu tänä viikonloppuna ajettavalla Espanjan GP:llä.