Antti Aution uuden levyn teema huvittaa laulajaa itseään: "Niin törkeä ja käytetty" 7:58 Katso video: Tie-teemaisen levyn julkaissut Antti Autio kertoo MTV:n haastattelussa muun muassa, mikä on laulajan oma suosikkitie. Julkaistu 21.03.2026 08:03

Esikoislevynsä vuonna 2017 julkaissut Antti Autio on julkaissut viisi pitkäsoittoa alle kymmeneen vuoteen. Kulttuurialan henkinen ilmapiiri huolettaa, mutta laulaja on silti optimistinen. Laulaja-lauluntekijä Antti Aution, 35, edellinen studioalbumi, vuonna 2024 julkaistu Täällä sinua kaivataan, oli teemalevy. Se oli yhteisteos taidemaalari Raana Lehtisen kanssa: Lehtinen maalasi teoksen tilaustyönä Aution levyä varten ja kaikki albumin laulut syntyivät maalauksesta inspiroituneena. Myös Aution uudella levyllä on kantava teema. – Eihän minulla ole koskaan ollut semmoista jotain megasuunnitelmaa, että miten tämä kaikki tulee menemään. Se on ollut vähän tällaista pikkuhiljaa eteenpäin tietä kuljeskelua, Autio sanoo. – Se maalauslevy oli teemalevy siitä itse asiassa aika isosta taulusta. Se oli tosi hauska tekotapa, mutta ehkä silloin ja sen jälkeen tuli olo, että nyt voisi tehdä jotain ihan muuta. Ei mitään teemaa. Lue myös: Kaurismäki teki Maustetytöt-siskoksista kiinnostavia ulkomailla: "Riidellään melkein joka päivä, mutta tässä silti vielä ollaan"

Antti Autio ajattelee, että musiikkialbumille syntyy tavallaan teema joka tapauksessa.

– Ajattelen dramaturgiaa niin, että vaikka asiat olisivatkin vähän irrallisia, niin jos ne laittaa yhteen, siitä tulee kokonaisuus.

Kyseisen kokonaisuuden nimi on Tie on maalattu maahan (Soit se silti, 2026) ja se on Aution viides studioalbumi.

– Onko käytetympää teemaa kuin tie? Ehkä se oli just se hauskuus siinä, että se on niin törkeä ja käytetty. Siitä se sitten lähti, laulaja naurahtaa.

Antti Autio yhtyeineen oli tekemässä yhdenlaista levyä, kunnes laulaja päätyi vuosi sitten keväiselle mökkireissulle, innostui muurahaisista sekä avaruudesta ja suunnitelmat menivät uusiksi.

Mikä on Aution oma suosikkitie?

– Hauska kysymys. Kyllä se on semmoinen eri paikkojen, tärkeiden paikkojen, vaikka erilaisten kotien, missä on asunut, se kotiinmenopolku. Kun menee kotiin, laulaja-lauluntekijä pohtii.

– Tai sitten vaikka lapsuudessa, kun oli mökki, niin se polku. Oli kyllä aika hauskaa sinne mennä.

Antti Aution yhtye, kuvassa vasemmalta oikealle: Joska Saarinen (rummut), Jussi Liukkonen (basso, taustalaulu), Ella Rosenlund (taustalaulu, viulu, koskettimet), Autio itse (laulu, kitara) ja Joel Parvamo (sähkökitara).Tero Ahonen

Antti Aution debyyttilevy Minä tuon mukanani sateet (Rapu Records) julkaistiin vuonna 2017 eli artistin julkaisutahti on ollut lähes albumi joka toinen vuosi.

– Kyllä se tahti tuntuu välillä aika paljolta. Mutta kyllä sitä on ohjannut myös semmoinen innostus asioihin, Autio sanoo.

– Ja ehkä toisaalta, kun on julkaissut enemmän levyjä, sitten huomaa, että se kynnys myös madaltuu. On jo niin monta levyä takana ja sitten on silleen, että no hei, tästä tulisi tällainen levy, ei tämä ole niin vakavaa.

"Tämä aika tuntuu hurjalta kaikkialla"

Uuden levyn julkaisun myötä mittavalle kevät- ja kesäkiertueelle suuntaavan Antti Aution kappaleita on kuunneltu Spotifyssa noin 33 miljoonaa kertaa.

Uransa alussa Autio oli monikansallisen levy-yhtiön artisti, mutta kaikki albumit ovat nähneet päivänvalon pienlevy-yhtiöiden kautta. Viimeiset neljä laulajan pitkäsoitoista on julkaissut Tampereella vaikuttava Soit se silti -yhtiö.

Autiolla on nyt viiden julkaistun studioalbumin luoma selkänoja kaikelle tekemiselle. Samaan aikaan laulajalla on pienlevy-yhtiön tekemiseen tuoma vapaus.

Periaatteessa Antti Autio voisi halutessaan julkaista seuraavaksi vaikka levyllisen euroteknoa.

– Onhan se tosi kiva tilanne. Toki nyt ehkä se, mitä monet puhuu samaan aikaan… minä en edes aloita näitä keskusteluja, mutta totta kai tämä aika tuntuu hurjalta kaikkialla, laulaja pohtii.

– Tämä taantuma ja sitten myös se henkinen ilmapiiri ehkä. Taidealalla se näkyy. Totta kai hallituksen leikkaukset vaikuttaa ihan sikana. Lippuhinnat on kallistuneet ja kyllä monia tyyppejä huolettaa. Ne, jotka ovat pärjänneet 20 vuotta sellaisella tavalla mitä ennenkin, eivät enää pärjää.

Antti Autio.Tero Ahonen

Aution mukaan toivottomuus alkaa näkyä ja henkinen ilmapiiri tuntuu kuormittavalta.

– Jos valtiovallan taholta sanotaan, että tämä kulttuuri on luksustuote, semmoinen mollaaminen tuntuu vielä lannistavammalta. Kaikilta aloilta leikataan tällä hetkellä, mutta siihen päälle vielä se, että tällä ei olisi mitään arvoa, siinä alkaa olla jo aikamoinen paketti.

Antti Autio on kuitenkin myös optimistinen.

– Totta kai tuollaiset asiat huolettaa. Ajattelen myös omassa tilanteessa sitä, että tämä voi olla väliaikaista. Nyt on asiat menneet viimeiset vuodet näin, mutta ei se tarkoita sitä, että tämä menisi jatkossa niin, laulaja-lauluntekijä sanoo.

– Minun mielestäni se on ihan kiva ajatus.

Visa Högmander MTV Uutiset Visa Högmander työskentelee MTV Uutisissa toimittajana ja tuottajana. Hän tekee uutisia laajalti kotimaan aiheista, isoimpina kiinnostuksen kohteinaan ovat musiikkiin, elokuviin ja muihin kulttuuriaiheisiin liittyvät uutiset.