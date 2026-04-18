



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Maustetytöt ja Antti Autio ovat monikansallisten jättien sijaan pienlevy-yhtiöiden artisteja: "Ihmiset saa puhelimitse kiinni"

Katso video: Levymogulit ja yhtiöiden artistit kertovat, millaista riippumattomien levy-yhtiöiden toiminta on.

Julkaistu 18.04.2026 08:03

Vuonna 2025 uudesta kotimaisesta musiikista noin 45 prosenttia oli pienlevy-yhtiöiden julkaisemaa. Mikä yhdistää Antti Autiota, Maustetyttöjä, Ursus Factorya ja Nössö Novaa? Se, että kaikkien musiikin julkaisee pieni levymerkki: Aution ja Nössö Novan Soit Se Silti, Maustetyttöjen ja Ursus Factoryn Lördag. Näitä yhtiöitä voi kutsua myös riippumattomiksi levy-yhtiöiksi tai indie-levy-yhtiöiksi, joita ovat Suomessa kaikki muut paitsi kolme monikansallista jättiä eli Warner, Sony ja Universal Music. – Me halutaan tehdä taiteellisesti kunnianhimoista musiikkia ja panostaa artisteihin ja taiteilijoihin, jotka kirjoittavat itse musiikkinsa, jota esittävät, sanoo Lördag-levy-yhtiön taiteellinen johtaja Aki Roukala. – Ehkä pienessä levy-yhtiössä on ne edut, että voidaan olla vähän ketterämpiä toimissamme, ehkä ihmisläheisempiä ja ainakin saadaan asioita tapahtumaan nopeasti, toteaa Soit Se Silti -yhtiön tiedottaja Tomi Nordlund. Lue myös: Kaurismäki teki Maustetytöt-siskoksista kiinnostavia ulkomailla: "Riidellään melkein joka päivä, mutta tässä silti vielä ollaan" Lördagin artisteja ovat Maustetyttöjen ja Ursus Factoryn lisäksi muun muassa Knipi, Litku Klemetti, Yona, Malla, Saimaa ja Mikko Joensuu. Soit Se Silti on Antti Aution ja Nössö Novan sekä muun muassa Aavikon, Pauliina Kokkosen, Rättö & Lehtisalon, Teini-Pään ja levy-yhtiö.

Topi Sahan

Yleinen käsitys musiikkialasta nykypäivänä on se, että fyysiset äänitemuodot eivät juurikaan käy kaupaksi eikä digitaalisesta musiikista saatavat korvaukset ole kovinkaan suuria.

– Vastoin yleistä harhaluuloa, kyllä striimauksesta ihan maksetaan artisteille, Aki Roukala sanoo.

– Jos artisti striimaa, niin artisti saa siitä rahaa, jos ei, niin ei saa. Tämä vanha totuus päti myös fyysisen levymyynnin aikaan: jos ei artisti myynyt levyjä, ei siitä rahaakaan saanut.

Myös Soit Se Siltin julkaisuissa digitaalinen versio on se, mistä tulo enimmäkseen muodostuu.

– Fyysinen levy myy jonkin verran, riippuen vähän artistista. Vaikkapa juuri Antti Autio myy vinyyli- ja cd-painokset järjestään loppuun. Pitää tilata aina uutta ja se on aivan mahtavaa, mutta päätendenssi on se, että vinyylin myynti on aika pientä ja digi määrää, Tomi Nordlund toteaa ja lisää tilanteen olevan hieman hankala.

– Meillä on paljon pieniä puroja, joista sitä pottia vähän kertyy. Ja muutama artisti, jotka striimaavat paljon. Mutta ei tämä ihan mahdottoman helppoa ole olla levy-yhtiön setä.

Ei metsästetä pikavoittoja

Keväällä uudet albumit julkaisseiden Maustetyttöjen ja Antti Aution kaltaiset nimet kelpaisivat varmasti myös isoille levy-yhtiöille ja Autio olikin uransa alussa kiinnitettynä major-levy-yhtiölle. Maustetyttöjen ensimmäisen singlen julkaisun jälkeen kaikki isot yhtiöt olisivat halunneet yhtyeen riveihinsä.

Mikä saa artistit pysymään pienlevy-yhtiöiden kelkassa?

– Minulla ei ole mitään, mitä kuvittelisin saavani isolta levy-yhtiöltä, mitä en voisi täältä pieneltä levy-yhtiöltä saada. Päinvastoin. Tuntuu, että sitten olisi enemmän rajoitteita siitä, että minkälaista musiikkia ja millä tavalla voi tehdä, Maustetyttöjen Anna Karjalainen sanoo.

Antti Autio nauttii siitä, että julkaisuprosessissa ei ole mukana jättimäärää ihmisiä.

– Kommunikointi on sulavampaa. Ihmiset saa puhelimitse kiinni, laulaja-lauluntekijä luettelee plussapuolia.

Maustetyttöjen Kaisa Karjalainen ymmärtää yritysten toimivan taloudellisin ehdoin.

– Tämä on minun mielestäni yhteistyötä, missä kunnioitetaan toisia eikä metsästetä pikavoittoja, vaan tehdään esimerkiksi artistien kanssa pitkää uraa, hän sanoo.

– Eikä ajatella esimerkiksi sillä tavalla, että sitten kun tämä artisti on lypsetty loppuun, sitten tulee aina uusia. Tämä on turvallisempi maaperä työskennellä.

"En näe siinä mitään eroa, tehdäänkö musiikki biisileirillä vai tekoälyllä"

Vuonna 2025 uudesta kotimaisesta musiikista lähes puolet oli riippumattomien levy-yhtiöiden julkaisemaa. Tomi Nordlundin mukaan levy-yhtiötoiminnalla ei pääse rikastumaan.

– Ei tätä voi tehdä päivätöikseen, mutta elämäntapana ja vakavana sivutoimena tämä on oikein hyvä ja kelpo.

Aki Roukala kuvailee levy-yhtiötoiminnan olevan yksi vähiten kannattavista aloista, mitä planeetalta löytyy.

– Siihen sisältyy isoja riskejä ja kalliita tuotantobudjetteja. Noin yksi kymmenestä julkaisusta on voitollinen ja sen yhden julkaisun pitäisi maksaa ne yhdeksän muuta ja tuottaa vielä voittoakin. Kyllä se on äärimmäisen haastavaa liiketoimintaa.

Viime vuoden lopulla musiikkipiireissä nousi pieni kohu, kun Ruotsin Spotifyn listakärkeen nousi tekoälyartistin esittämä kappale. On veikkailtu, että saman toistuminen Suomessa on vain ajan kysymys.

– Minä en näe siinä mitään eroa, että tehdäänkö se musiikki biisileirillä vai tekoälyllä, Lördagin taiteellinen johtaja Roukala sanoo.

– Siellä ei enää ole yhtä kipuilevaa sielua, joka purkaisi asiansa taiteelliseen muotoon, vaan se on jonkinnäköisenä ryhmätyönä ammattilaisten tekemää. Se ei ole enää kauhean henkilökohtaista.

Katso artikkelin yläosasta videolta, miten Tomi Nordlund kertoo tarinan Soit Se Silti -levy-yhtiön nimen takana.

Visa Högmander MTV Uutiset Visa Högmander työskentelee MTV Uutisissa toimittajana ja tuottajana. Hän tekee uutisia laajalti kotimaan aiheista, isoimpina kiinnostuksen kohteinaan ovat musiikkiin, elokuviin ja muihin kulttuuriaiheisiin liittyvät uutiset.

