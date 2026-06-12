- Kuumenna uuni 200 asteeseen.
- Mittaa 5 dl kiehautettua vettä ja liuota kasvisliemikuutio sen joukkoon.
- Kaada uunivuokaan raaka pasta, valutettu tonnikala, oliivit ja pilkotut aurinkokuivatut tomaatit.
- Kaada vuokaan kasvisliemi, ruokakerma, paseerattu tomaatti ja sitruunamehu. Sekoita kaikki ainekset huolellisesti sekaisin niin, että pasta peittyy nesteeseen.
- Nosta vuoka uuniin ja paista noin 20 minuuttia.
- Ota vuoka uunista ja sekoita kunnolla. Ripottele pinnalle juustoraaste ja oregano.