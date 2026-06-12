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Julkaistu 8 minuuttia sitten

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MTV LIFESTYLE

Kerroksii-ruokavaikuttaja Renin Väänänen vinkkaa Huomenta Suomessa ohjeen helppoon tonnikala-pastavuokaan 13.6.2026.

Ainekset 300 g tricolori-simpukkapastaa (tai fusillia tms. lyhyttä pastaa)

2 tlk tonnikalaa öljyssä (valutettuna)

½–1 dl kalamataoliiveja

½ dl aurinkokuivattua tomaattia (pieniksi pilkottuna)

5 dl kuumaa vettä

1 kasvisliemikuutio

2 dl ruokakermaa

200 g paseerattua tomaattia

2 rkl sitruunamehua Pinnalle (paiston puolivälissä) Juustoraastetta (oman maun mukaan)

Kuivattua oreganoa Valmistusohje Kuumenna uuni 200 asteeseen. Mittaa 5 dl kiehautettua vettä ja liuota kasvisliemikuutio sen joukkoon. Kaada uunivuokaan raaka pasta, valutettu tonnikala, oliivit ja pilkotut aurinkokuivatut tomaatit. Kaada vuokaan kasvisliemi, ruokakerma, paseerattu tomaatti ja sitruunamehu. Sekoita kaikki ainekset huolellisesti sekaisin niin, että pasta peittyy nesteeseen. Nosta vuoka uuniin ja paista noin 20 minuuttia. Ota vuoka uunista ja sekoita kunnolla. Ripottele pinnalle juustoraaste ja oregano.

Laita vuoka takaisin uuniin ja paista vielä noin 20 minuuttia, kunnes pasta on kypsää ja juusto on sulanut ja saanut kauniin värin.

Anna vuoan vetäytyä pöydällä noin 5–10 minuuttia ennen tarjoilua, jotta nesteet tasaantuvat.

Kerroksii: Välimerellinen tonnikala-pastavuoka | Resepti | Makuja | MTV Uutiset