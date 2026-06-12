Entinen Miss Suomi Sarah Dzafce on riitauttanut kruununsa menettämisen.
Kruununsa menettäneen entisen Miss Suomen Sarah Dzafcen ympärillä oleva kohu on saanut uusia kierroksia. Tällä viikolla uutisoitiin Dzafcen riitauttaneen kruununsa menettämisen.
Dzafce kertoi Helsingin Uutisille myös, että Miss Suomi -organisaation ja hänen näkemyksensä tapahtumien kulusta eivät kohdanneet.
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Perjantaina Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa viihdetoimittajat Katja Lintunen ja Jari Peltola keskustelivat missikohusta. Kaksikko toteaa, että tällaista kohua ei ole missihistoriassa aikaisemmin ollut.
– Kuinka kauan tämä jatkuu? Muutama viikko sitten julkistettiin seuraavat Miss Suomi -semifinalistit, mutta kyllähän he jäävät valitettavasti tämän kohun jalkoihin, Peltola sanoi.
Katso keskustelu yllä olevalta videolta.