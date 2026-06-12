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Turvallista rajaa alkoholinkäytölle on vaikea määrittää.

Yksi annos oli tässä tutkimuksessa 10 grammaa puhdasta alkoholia. Suomessa yhtenä annoksena pidetään 12 grammaa puhdasta alkoholia, joka vastaa esimerkiksi yhtä 33 senttilitran olutpulloa.

Tutkimuksessa käytiin läpi 843 tutkimusta vuosilta 1963–2023. Tutkijat antoivat jokaiselle alkoholin ja terveysongelman väliselle yhteydelle arvosanan välillä 0–5 riippuen siitä, kuinka vahvaa ja johdonmukaista näyttö tutkimuksissa oli.