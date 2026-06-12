Hampurin lentoasema Saksassa evakuoitiin perjantaina turvallisuusuhkan vuoksi, kertoo poliisi yleisradioyhtiö NDR:n mukaan.
Evakuoinnin lisäksi Hampurin kenttä suljettiin sekä kaikki kentältä lähtevät lennot peruttiin, kertovat useat mediat. Myös lentokoneisiin nousseet matkustajat määrättiin poistumaan koneista.
Reutersin tietojen mukaan Hampurin kentällä ollut mies oli painanut hätäpainiketta, jonka seurauksena hätäuloskäynnit avautuivat ja mies pääsi ulkopuolisilta kuulumattomale turva-alueelle ilman turvatarkastusmenettelyä.