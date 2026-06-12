Sarah Dzafce ja Sunneva Sjögrén kertovat MTV Uutisille omat näkemyksensä missikohusta.

Miss Suomeksi viime vuoden syyskuussa kruunattu Sarah Dzafce kertoo jättäneensä asianajaja Kari Uotin kanssa tutkintapyynnön poliisille liittyen hänen Miss Suomi -tittelistä erottamiseensa.

Dzafce kertoo, että pyyntö poliisille on jätetty jo kuukausia sitten.

– Haluan selvittää, olenko tehnyt jotain niin isosti väärin, että se on oikeutettu irtisanomiseen tuosta pestistä? Olenko tehnyt jotain niin pahaa, että minulta voidaan viedä kruunu pois, Dzafce kommentoi MTV Uutisille.

– En ole tässä kostonhimoinen tai rahojen perässä. Ihan omaa oikeuttani katson, onko tässä tapahtunut jotain oikeudellisesti väärin. Oliko erottaminen oikeutettua? En minkään sitä voi tietää. Tässä sitä selvitetään ja katsotaan, mikä se lopputulema on, Dzafce pohtii.

Dzafce ajautui kansainväliset mittasuhteet saaneen kohun silmään loppuvuonna, kun hänestä lähti leviämään kuva, jossa hän venyttää silmiään. Kuvan yhteyteen oli kirjoitettu "kiinalaisen kaa syömäs".

Kohun vuoksi Dzafce joutui luopumaan kruunustaan joulukuussa.

Näin Sunneva Sjögrén vastaa

MTV Uutiset tavoitti myös Miss Suomi -kilpailun toimitusjohtaja Sunneva Sjögrénin kommentoimaan tutkintapyyntöä.