Sanna Marinin ja Suzanne Innes-Stubbin asujen samankaltaisuus kiinnitti katsojien huomion.
Itsenäisyyspäivän vastaanotolla pukuloisto oli jälleen vertaansa vailla. Osa vieraista luotti hillitympään tyyliin, osan asu taas loisti kirkkaissa väreissä.
Yksi illan suositummista sävyistä oli kuitenkin hopea. Katsojat kiinnittivät huomiota erityisesti Suzanne Innes-Stubbin ja Sanna Marin yhteneväisiin asuihin.
Molemmat olivat luottaneet asussaan hillittyyn väriin. Marinin puvun oli suunnitellut Anne-Mari Pahkala, Innes-Stubbin Kaisa Turunen.