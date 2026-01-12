60-vuotistaiteilijajuhlaansa viettävä muusikko Hector kertasi Huomenta Suomen haastattelussa elämäänsä ja uraansa.

Muusikko Hector on puhutellut musiikillaan suomalaisia jo 60 vuoden ajan. Juhlavuoden kunniaksi hän esiintyy Helsingin Veikkaus Arenalla juhlakonsertin merkeissä lauantaina 5. joulukuuta 2026.

Hector vieraili maanantaiaamuna Huomenta Suomen haastattelussa kertaamassa uraansa ja tunnelmoimassa juhlavuottaan. Muusikko kertoi, ettei hän vuosikymmeniä sitten osannut ajatella, että hänen uransa yltäisi 60 vuoden mittaiseksi.

– Mutta nyt kun näin on päässyt käymään, niin ei sitä oikein osaa ihmetelläkään, koska virettä on. Miksi sitä sitten lakkaisikaan kesken kaiken, hän sanoi.

Yksi unelma on pysynyt Hectorin matkassa aina parikymppisestä muusikonalusta tähän päivään saakka.

– Unelmoin, että koskahan teen parhaan biisini. Olen aina kokenut itseni enemmän lauluntekijäksi kuin estradiartistiksi. Tokihan lauluntekijän on hyvä käydä esittämässä omia laulujaan aina sillloin tällöin vähän näyttävämminkin, hän sanoi.

– Haasteeni on ylittää itseni lauluntekijänä ja saada aikaan kaikkien aikojen paras oma biisini, hän jatkoi.

Yksi Hectorin tunnetuimmista ja rakastetuimmista kappaleista on surumielinen Lumi teki enkelin eteiseen. Muusikolla on kappaleeseen liittyvä muisto illalta, kun hänen äitinsä nukkui pois.

Hector oli tuona iltana ollut keikalla Helsingin Tavastia-klubilla ja palasi kotiin vasta yömyöhään. Kotiin tullessaan hän pisti merkille, että koko perhe oli edelleen jalkeilla.

– Ja sitten kuulin uutisen äidin kuolemasta. Kummallinen kohtalo. Olin laulanut Tavastialla viimeisenä kappaleena Lumi teki enkelin eteiseen, ja kotiin tullessani äiti lensi taivaaseen, hän muisteli kappaleensa sanoihin peilaten.

Hector kertoi, että kirjoitti toisen suuren hittinsä, Yhtenä iltana, ikään kuin myöhäisenä surutyönä äidilleen.

