Kansa oli kotiutunut leikkauksesta ja ollut kotona noin neljä tuntia, kun hän alkoi voida pahoin.
– Verta oli mennyt vatsalaukkuun.
Pikkuveli ajoi Tapanin sairaalasta kotiin. Hän muistaa vielä tarkasti viimeisen vierailunsa isoveljensä luona.
– Kysyin Tapanilta: ”Pärjäätkö sinä?"
– Totta kai minä pärjään. Teen tästä vähän iltapalaa, Tapani oli vastannut.
Hieman ennen puoltayötä vointi kuitenkin romahti. Tapani soitti ambulanssin, joka kuljetti hänet sairaalaan. Seppo oli viimeinen sukulainen, joka näki hänet elossa.
– Karmea tapaus, mutta meillä kaikilla on kohtalo, sanoi Seppo Huomenta Suomen suorassa lähetyksessä.
Maailiskuussa järjestetään neljällä paikkakunnalla Muistoissamme Tapani Kansa -juhlakonsertti, jossa myös velipoika esiintyy. Konsertissa Kansan hittejä tulkitsevat Sepon lisäksi Teemu Roivainen, Tomi Metsäketo, Lauri Mikkola ja Mikael Saari.
Seppo antoi Huomenta Suomen haastattelussa vaikuttavan näytteen laulukyvyistään, kun hän lauloi pätkän Tapani Kansan hittikappaleesta Delilah.
Miltä kuulosti Sepon laulusuoritus? Katso ylhäällä olevalta videolta harvinainen ja tunteikas haastattelu kokonaisuudessaan.