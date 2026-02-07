Liiketoiminta ja kehitys

– Meissä oli hyvin paljon yhteistä. Kävin viikoittain hänen luonaan, Seppo kertoi.

"Kysyin, pärjäätkö": Seppo-veli näki Tapani Kansan viimeisenä elossa ennen romahdusta – katso harvinainen haastattelu

Valokuvat Tapani Kansan synttäreiltä 9.3.2025, iskelmätähti menehtyi 25.3.2025. Kuvat: Seppo Kansan kotialbumi.

Hän sanoi muistojen nousevan pintaan erityisesti silloin, kun Tapanin musiikkia soi radiossa.

– Minulla on kotona kuva kaapin päällä. Sohvalta näkee Tapania suoraan silmiin.

Kansan kuolemaa edelsi sappirakon poistoleikkaus. Pikkuveljen mukaan itse leikkaus ei mennyt varsinaisesti pieleen, mutta kohtalokkaat komplikaatiot syntyivät kotiutuksen jälkeen äkillisesti.

– Kun isot verisuonet repeävät maksan kupeesta, missä on leikkausarvet ja muut, niin mielestäni ei ollut tehtävissä mitään, Seppo sanoi.