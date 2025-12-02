Katja Ståhl tekee podcastissaan jymypaljastuksen.
Katja Ståhl kertoo olevansa parisuhteessa. Asia paljastuu Saatan olla väärässäkin -podcastissa, jota hän juontaa yhdessä Kimmo Vehviläisen kanssa.
– Mä seukkaan. Tuntuu todella oudolta sanoa tämä ääneen, Ståhl kertoo.
Hän paljastaa, että asiasta oli sovittu edellisenä päivänä, kun hänen kumppaninsa oli kysynyt, että alkaisivatko he virallisesti seurustelemaan.
– Onneksi olkoon, Vehviläinen sanoo ja utelee, minkä näköinen mies on kyseessä.
Lue lisää: Katja Ståhl joutui sairaalaan: "Keuhko-osastolla nyt toista päivää"
– Tämä oli minullekin yllätys. Tiesin kyllä, että deittailet, mutta tuolla sinun historiallasi, ajattelin että kypsyttelisit asiaa ainakin vuoden, Vehviläinen jatkoi.