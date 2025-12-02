Juuri nyt Avaa

– Tämä oli minullekin yllätys. Tiesin kyllä, että deittailet, mutta tuolla sinun historiallasi, ajattelin että kypsyttelisit asiaa ainakin vuoden, Vehviläinen jatkoi.

– Onneksi olkoon, Vehviläinen sanoo ja utelee, minkä näköinen mies on kyseessä.

Hän paljastaa, että asiasta oli sovittu edellisenä päivänä, kun hänen kumppaninsa oli kysynyt, että alkaisivatko he virallisesti seurustelemaan.

Katja Ståhl ja Kimmo Vehviläinen pitävät yhdessä podcastia.

Ståhl ei kerro, minkä näköinen hänen seurustelukumppaninsa on, mutta kuvailee häntä tasapainoiseksi mieheksi, jolla on lehmähermot ja rautainen itsetunto.

Hän sanoo yrittäneensä jo pilata suhteen monta kertaa, mutta mies ei hätkähdä mistään.

Myös hänen lapsensa ovat antanut äitinsä uudelle seurustelukumppanille hyväksyntänsä. Ståhl lähetti ennen ensimmäisiä treffejä tyttärelleen kuvan miehestä ja kysyi suoraan, olisiko hänestä isäpuoleksi. Tytär vastasi miehen näyttävän lempeältä.