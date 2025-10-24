Katja Ståhl joutuu jättämään Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksen väliin.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa teemana on sunnuntaina 26. lokakuuta vuotuiseen tapaan Roosa nauha -teemalla, jolloin lähetyksessä kerätään varoja suomalaiselle syöpätutkimukselle.
Perinteisesti teemalähetyksessä nähdään myös vuoden Roosa nauhan suunnittelija, mutta tämän vuoden nauhan suunnittelija Katja Ståhl joutuu jättämään suoran lähetyksen väliin.
– Harmillisesti tämän vuoden Roosa nauhan suunnittelija Katja Ståhl ei pääse tällä kertaa mukaan lähetykseen. Tilanne ei ole täysin poikkeuksellinen – joskus aiemminkin on käynyt niin, ettei suunnittelija ole päässyt paikalle, vaikka se onkin aina toiveena. Toivotamme Katjalle pikaista paranemista, kertoo ohjelman vastaava tuottaja Jasmi Kuusisto MTV:ltä.
– Luvassa on silti upea ilta täynnä tunnetta ja hienoja esityksiä – mukana ovat muun muassa Juha Tapio, Astrid Swan, Matti Leino ja Yasmine Yamajako sekä Kuumaa.