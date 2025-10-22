Katja Ståhl julkaisi kuvan sairaalavuoteeltaan.

Juontaja Katja Ståhl on joutunut sairaalahoitoon. Ståhl julkaisi kuvan sairaalavuoteelta ja kertoi olevansa Jorvin sairaalassa.

– Keuhko-osastolla nyt toista päivää. Ei, en ole täällä siksi, että olen ajanut itseni tähän tilanteeseen. Olen täällä siksi, että olen saanut viruksen. LÄÄKÄRI SANOI, että en olisi voinut tehdä mitään toisin. Eli olkaa hiljaa ja toivokaa paranemistani. AIJOO: Lenni voi erinomaisesti, kuin myös Gösta, Ståhl kirjoittaa julkaisun yhteyteen.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Ståhl juontaa lauantaisin Ylen suosittua Elämäni biisi -ohjelman suoraa lähetystä. Tulevana lauantaina suosikkiohjelmassa ovat vieraina: Kristo Salminen, Matti Kyllönen, Mustafe Muuse, Rinna Kullaa ja Sari Havas.