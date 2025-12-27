Elämäni biisi -ohjelmasta lähtee jälleen yksi tähti.

Yksi Ylen suositun Elämäni biisi -ohjelman vakioesiintyjistä, pianovirtuoosi Lenni-Kalle Taipale, jättää ohjelman.

Ohjelman Instagram-päivityksen mukaan hän keskittyy ensi vuonna muihin juttuihin eikä palaa Elämäni biisin uudelle kaudelle.

– Satoja biisejä Elämäni Biisin lavalla esittänyttä Lenni-Kallea jää kyllä ikävä, mutta onneksi tässä on vielä tiedossa talven ja kevään aikana pari erikoisjaksoa, joissa Lennin upeaa musisointia pääsee kuulemaan, päivityksessä todetaan.



– Kiitos näistä vuosista Lenni-Kalle! Nyt vaan jää mietityttämään se, että kuka meille jatkossa lähettää lentosuukkoja alkutunnarin aikana.

Lenni‑Kalle Taipale, 47, on soittanut monipuolisesti oman jazztrionsa lisäksi muun muassa Espoo Big Bandissa sekä The Voice of Finlandissa, Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa ja muissa television ja elokuvien tuotannoissa.

Elämäni biisi -ohjelmasta ovat tätä ennen viimeksi lähteneet muun muassa Arja Saijonmaa, Tero Vesterinen ja Jore Marjaranta.

Juontaja Katja Ståhl joutui jättämään sairastumisen takia yhden Elämäni biisi -ohjelman suoran lähetyksen sekä etukäteen kuvattavan erikoisjakson nauhoitukset väliin. Hänen tilalleen kahden jakson juontajiksi astuivat Mikko Kuustonen ja Mikko Silvennoinen.

