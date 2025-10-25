Yle kertoo, että Katja Ståhlin tilalle kahteen seuraavaan Elämäni biisi -jaksoon astuvat kaksi Mikkoa.
Juontaja Katja Ståhl joutuu jättämään sairastumisen takia lauantain Elämäni biisi -ohjelman suoran lähetyksen sekä maanantaina kuvattavan erikoisjakson nauhoitukset väliin. Yle kertoo, että hänen tilalleen kahden jakson juontajiksi astuvat Mikko Kuustonen ja Mikko Silvennoinen.
Lauantai-illan suoran lähetyksen juontaa Kuustonen.
– Katjalla ja Mikolla on yhteinen podcast eli tässä saimme tutun kaverin tuuraamaan, vastaava tuottaja Samu Reijonen kertoo Ylellä.