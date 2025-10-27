Martina Aitolehti kertoo BFF-podcastissa, että hän on tätä nykyä sinkku.

Hyvinvointivalmentaja Martina Aitolehti kertoo BFF-podcastissa, että hän ei ole enää parisuhteessa.

– Minä olen sinkku, Aitolehti kertoi, kun häneltä kysyttiin hänen parisuhdestatustaan.

Podin juontajat Emilia Aaltonen ja Selen Ahishali kysyvät yllättyneinä, että miltä Aitolehden sinkkusyksy näyttää.

– En minä vielä tiedä. En itse asiassa tiedä. Olen vasta tottunut tähän ajatukseen, että voin elää. Voin tehdä mitä haluan. Olen vähän puulla päähän lyöty, että mitäs, mitäs, Aitolehti sanoi.