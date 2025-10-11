Alun perin Big Brotherista pinnalle noussut, nykyinen NRJ Aamun juontaja Mari-Prinsessa Ståhlhammar sai himoitun työtarjouksen ollessaan viimeisillään raskaana. Hänen perheessään on päädytty ratkaisuun, joka mahdollistaa pienen lapsen äidille uransa edistämisen.

Mari-Prinsessa Ståhlhammar, tuolloin vielä Mari Luhtavaara, oli vain 18-vuotias astellessaan sisään Big Brother -talon ovista. Elettiin vuotta 2010, BB:n kulta-aikaa.

Ståhlhammar jakoi räiskyvällä persoonallaan sekä katsojien että kanssa-asukkaiden mielipiteet. Nainen asusti isoveljen valvovan silmän alla kolmen viikon ajan, kunnes hänen taipaleensa BB-talossa päättyi runsaiden miinusäänten saattelemana.

Tuosta kolmen viikon ajanjaksosta Ståhlhammar, 34, kantoi pitkään suurta häpeää.

– Elin 18-vuotiaana hyvin pelotonta elämää ja halusin olla joka paikassa. En keksi mitään tyhmempää, mitä 18-vuotiaana voi tehdä, kuin mennä Big Brotheriin. Mutta totta kai minä tein sen, hän sanoo.

Ståhlhammar väitti pitkään, ettei häntä haitannut, mitä ihmiset hänestä puhuivat. Hällä väliä -asenne oli kuitenkin hänen mukaansa "ihan kusetusta".

– Eihän kukaan halua lukea itsestään mitään haukkumista. Silloin ei onneksi ollut somea tällaisessa mittakaavassa kuin se on nykyään. Ei ollut Jodelia, vaan silloin käytiin klassisesti Vauva.fi:ssä haukkumassa, hän sanoo.

Ståhlhammar kokee, että on joutunut maksamaan hintaa siitä, että osallistui tosi-tv-ohjelmaan ja vieläpä hyvin nuorena. Otsaan jäi niin sanottu tosi-tv-leima.

– Uskon, että aika monessa keskustelussa tai tilanteessa ihmisillä on ollut sen takia minusta ennakkokäsitys, että "silloin kun hän oli 18-vuotias niin hän oli tuollainen, hän on varmaan vieläkin tosi ärsyttävä ja pissis". Niin olenkin, mutta aikuisempi versio, hän naurahtaa.

Ståhlhammarin mielestä pick me girl kuvaa hyvin sitä, millainen hän 18-vuotiaana oli. Termillä tarkoitetaan naista tai tyttöä, joka muita naisia ja naiseutta vähättelemällä pyrkii saamaan hyväksyntää ja huomiota miehiltä. Pick me girl haluaa korostaa, ettei ole kuin muut tytöt.

– Koen olleeni oppikirjaesimerkki pick me girlista, joka halusi tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi erityisesti miesten katseen alla.

Ståhlhammarin pick me girl- tyylisessä ajatusmaailmassa tapahtui muutos sen jälkeen, kun hän tapasi nykyisen puolisonsa. Hän muistaa edelleen keskustelun, jonka kävi parhaan ystävänsä kanssa, kun hän ja hänen puolisonsa ottivat ensiaskeleita suhteessaan.

– Sanoin, että vitsi, tuo on ensimmäinen mies ikinä, joka rakastaa minua siten kuin ystäväni rakastavat minua. Että minulla on omat juttuni, virheeni ja vajavaisuuteni, ja ne muodostavat kokonaisuuden. Ethän sinä ystäviltäsikään odota täydellisyyttä koko ajan.

– Se oli merkittävä tekijä, että sain olla keskeneräinen, ja silti olin riittävän hyvä.

Perspektiiviä omaan itseen on tuonut myös vanhemmuus. Ståhlhammar kokee, että lapset ovat opettaneet häntä katsomaan itseään armollisemmin silmin.

Äidiksi tultuaan Ståhlhammar on tehnyt ainakin jonkinlaisen rauhan myös menneisyytensä kanssa.

– Ajattelen, että on hyvä, että elin silloin, niin voin nyt mennä nukkumaan ennen Kymmenen uutisia.

Yleisellä mittakaavalla poikkeuksellinen perhe

Ståhlhammar tapasi puolisonsa töiden kautta. He molemmat työskentelivät tuolloin ravintola-alalla ja törmäsivät aina silloin tällöin toisiinsa töiden merkeissä.

Jossain kohtaa kaksikon välillä "vain loksahti", kuten Ståhlhammar kuvailee, ja sen jälkeen asiat etenivätkin nopeasti. Kihlat vaihdettiin kuukauden jälkeen, ja naimisiin pari meni pidettyään yhtä noin vuoden verran, helmikuussa 2020. Häiden aikaan Ståhlhammar odotti hänen ja puolisonsa esikoista.

Kliseinen ajatus siitä, että ihminen kyllä tietää, kun kohdalle osuu se oikea, piti Ståhlhammarin ja hänen puolisonsa kohdalla täysin paikkansa.

– Tunsin, että tämän ihmisen kanssa haluan olla. Molemmilla oli tosi nopeasti halu ja tarve perustaa perhe siinä suhteessa.

Tänä päivänä avioparilla on neljä lasta, joista nuorin syntyi tämän vuoden kesäkuussa. Sähäkän ja vauhdikkaan perhearjen tasapainottamisessa auttaa selkeä roolijako Ståhlhammarin ja hänen puolisonsa välillä.

– Olen yleisellä mittakaavalla aika poikkeuksellisessa perheessä, sillä usein kaikki vanhemmuuden metatyö valuu pitkälti synnyttäneelle vanhemmalle. Odottaessani esikoistamme ajattelin, että pyhä henki nimeltä äidin vaisto vain laskeutuu minuun, ja sen jälkeen osaan ja tiedän, mutta se laskeutuikin synnytyksessä vähän vinoon ja meni puolisolleni. Hän osaa ja tietää, ja ottaa isompaa vastuuta perheemme pyörittämisestä.

Tällä hetkellä Ståhlhammar ja hänen puolisonsa tekevät arjen pyörittämiseen liittyviä valintoja sen perusteella, että Ståhlhammar pystyy edistämään uraansa. Päätös on parin yhteinen.

– Minusta on kauhean liikuttavaa, että puolisoni haluaa olla niin isosti tukenani ja apunani. Minusta on vähättelevää, kun puhutaan, että isät osallistuvat. Isäthän ovat yhtä lailla vanhempia kuin äiditkin.

Perhe-elämä ja työ ruokkivat Ståhlhammarin elämässä toinen toisiaan. Työpäivän jälkeen on ihanaa tulla kotiin perheen luo, ja toisaalta hänelle on tärkeää olla tarvittu, arvostettu ja tykätty omana itsenään, ei ainoastaan äitinä.

Vain yksi mutta

Ståhlhammar luotsaa Radio NRJ:n aamulähetyksiä yhdessä Niko Saarisen ja Niko Nousiaisen kanssa. Kolmikon Saarinen Shöy -nimeä kantavan aamuohjelman ensimmäinen lähetys kuultiin NRJ:n taajuuksilla elokuussa.

Hypätessään osaksi NRJ Aamun uutta kokoonpanoa Ståhlhammarilla ei ollut aiempaa kokemusta juontamisesta. Hän kertoo, että päätyi pestiin Bauer Median juontajavalmentajan, itsekin aikoinaan NRJ:n aamulähetyksiä yhdessä Renne Korppilan kanssa luotsanneen Anssi Honkasen johdattelemana.

Ståhlhammar ja Honkanen ovat tuttuja useiden vuosien takaa. Reilu vuosi sitten Honkanen otti yllättäen yhteyttä Ståhlhammariin Instagramin kautta ja kysyi, haluaisiko tämä lähteä lounaalle hänen kanssaan. Mies kertoi viestissään, että halusi jutella ilman erityistä agendaa.

Ståhlhammar vastasi kutsuun myöntävästi ja kaksikko istui alas lounaan merkeissä. Honkanen kertoi, että hän "scouttaa" koko ajan henkilöitä, joita voitaisiin mahdollisesti valmentaa audiotyöhön.

– Ajatuksena oli, että alkaisin ehkä tekemään podcastia ja mietimme, kenen kanssa voisin sitä tehdä. Sanoin Anssille, että Niko Saarista en varmaan saa, mutta etsi minulle uusi Niko Saarinen.

NRJ:n aamulähetyksiä yhdessä kolmen vuoden ajan luotsanneet Saarinen ja hänen entinen juontoparinsa Julianna Jokela ilmoittivat keväällä lopettavansa Jokela & Saarinen -radio-ohjelmansa. Kun NRJ:n Aamuun alettiin pohtia uutta kokoonpanoa, oli Ståhlhammarin nimi noussut esiin.

– Minua kokeiltiin porukkaan mukaan, ja näytti siltä, että tämä voisi toimia. Molemmat Nikot, varsinkin Saarinen, joka oli mukana vanhana tekijänä, oli nähnyt yhteisessä kemiassamme hyvän potentiaalin, Ståhlhammar kertaa.

Oli vain yksi mutta. Ståhlhammar oli viimeisillään raskaana. Laskettu aika oli vain pari kuukautta ennen kuin lähetysten oli määrä alkaa.

– He sanoivat, että "Me tiedämme, että tulet matkalaukun kanssa, mutta jos saat asiat omalta osaltasi toimimaan, niin me saamme omalta osaltamme". Sitten se vain laitettiin toimimaan.

"Minä yritän nyt saada kaiken"

NRJ:n uuden aamukokoonpanon ensimmäiset promokuvat otettiin, kun Ståhlhammarin vauva oli noin parin-kolmen viikon vanha, ja pian sen jälkeen alkoivatkin jo lähetykset.

9:51 Mari-Prinsessa Ståhlhammar ja Niko Nousiainen Huomenta Suomen haastattelussa elokuussa.

Pienokainen ei ole Ståhlhammarin mukana radiolähetyksissä, mutta odottelee usein seinän toisella puolella lastenhoitajan kanssa. Toisinaan vauva on Ståhlhammarin mukana esimerkiksi palavereissa.

– Se on ollut työpaikalla itsestäänselvyys. Minusta on ihanaa, miten fiiliksissä ihmiset ovat, kun vauva tulee paikalle. Ei ajatella, että taasko tuo raahaa lastaan tänne, vaan päinvastoin on sylejä ottamassa vastaan.

Ståhlhammar on tietoinen, että esimerkiksi somen keskustelupalstoilla on ällistelty hänen päätöstään palata töihin niin pian synnytyksen jälkeen. Hän ajattelee, että arvostelevat kommentit saattavat kummuta kirjoittajien omista, vanhemmuuteen liittyvistä epävarmuuksista.

– Omista epävarmuuksista alkaa helposti arvostelemaan muita, jotta tuntisi itsensä onnistuneemmaksi. Koen, että tuollaiset kommentit saattavat tulla harmituksesta, ettei vaikkapa ole itse päässyt tekemään asioita, joita on halunnut.

– Miksi emme kannustaisi muita äitejä elämään sen näköistä elämää kuin he haluavat? Jos haluat olla kotona, niin sen pitää olla sinun valintasi, ei kenenkään muun. Minäkin olen nauttinut kotiäitiydestä aiemmin tosi paljon, ja nyt haluan nauttia omanlaisestani tavasta tehdä tätä.

Ståhlhammar huomauttaa, ettei hänellä olisi esikoisensa kohdalla ollut rohkeutta palata yhtä nopeasti töiden ääreen. Nyt menossa on kuitenkin jo hänen neljäs rodeonsa, ja sen ansiosta hän osasi jo odottaa, mitä tuleman pitää.

– Yleensä pitää valita haluaako panostaa vanhemmuuteen vai uraan. Minä yritän nyt saada kaiken. Käyn aamulla tekemässä työni ja menen sen jälkeen päiväunille vauva kainalossani. Toistaiseksi kaikki on sujunut hyvin.

1:41 Videolla: Mari-Prinsessa kertoo tarinan persoonallisen nimensä takana: "Eihän tuollaisen pitäisi millään järjellä mennä läpi"