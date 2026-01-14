Hyvinvointivalmentaja ja somevaikuttaja Martina Aitolehti kertoo Kauneus ja Terveys -lehdessä, että hän joutui salaamaan parisuhdekriisinsä ja perutut häät.

Viime syksynä australialaismiehestään eronnut Martina Aitolehti kertoo Kauneus ja Terveys -lehdessä, että hän joutui salailemaan parin välistä kriisiä ja peruutettuja häitä, jotta he saisivat rauhassa käsitellä heidän välisiä ongelmiaan.

Aitolehden ja australialaismiehen oli tarkoitus mennä naimisiin viime kesänä. Alkukeväästä 2025 Aitolehti kuitenkin tuli siihen lopputulokseen, että häät on peruuttava.

Vain vuotta aiemmin, maaliskuussa 2024, Martina oli vastannut myöntävästi, kun mies kosi häntä luksusresortissa Malediiveilla.

– Olisin saanut unelmieni prinsessahäät, kaiken, mitä kukaan ikinä vain voi toivoa. Mutta minun oli oltava itselleni rehellinen: jos jokin näyttää unelmalta ulospäin, sen on oltava vähintään yhtä hienoa myös oikeassa elämässä, Aitolehti kertoo lehdessä.

Aitolehti ei halunnut kertoa häiden peruuntumisesta julkisuudessa. Hän halusi antaa kaksikon parisuhteelle vielä yhden mahdollisuuden.

– Jouduin elämään valheessa, jotta sain meille rauhan tilanteen käsittelyyn. Yritin pitää matalaa profiilia ja keskittyä arkeeni.

Alkusyksystä päätös erosta lopulta syntyi. Aitolehti myöntää kokeneensa eropäätöksen jälkeen suurta helpotusta.

Hän kertoi erosta julkisuuteen vasta viime vuoden lokakuussa BFF-podcastissa.

– Minä olen sinkku, Aitolehti kertoi, kun häneltä kysyttiin hänen parisuhdestatustaan.

Podin juontajat Emilia Aaltonen ja Selen Ahishali kysyvät yllättyneinä, että miltä Aitolehden sinkkusyksy näyttää.

– En minä vielä tiedä. En itse asiassa tiedä. Olen vasta tottunut tähän ajatukseen, että voin elää. Voin tehdä mitä haluan. Olen vähän puulla päähän lyöty, että mitäs, mitäs, Aitolehti sanoi.

Aitolehti ja australialaismies menivät kihloihin maaliskuussa 2024. He alkoivat seurustella vuonna 2023.

Aitolehti kertoi aiemmin julkaistussa Martina & Esko -podcastissa, että hänen oli tarkoitus mennä naimisiin viime kesänä, mutta häät peruttiin.