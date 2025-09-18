Ensitreffit alttarilla -ohjelman Katri kertoi MTV Uutisille, että osasi arvata erään asian tulevan kumppaninsa ulkonäöstä.
Ensitreffit alttarilla -ohjelman uudella, 12. tuotantokaudella toisensa saavat keravalainen Katri, 35, ja tamperelainen Janne, 36.
Katri paljasti hänen ja Jannen hääpäivänä MTV Uutisille, että hän oli jo etukäteen aavistanut erään ulkoisen seikan tulevasta kumppanistaan.
– Tiesin, että se on ginger (punahiuksinen), Katri nauroi.
Punahipiäisyyden lisäksi Katri pisti alttarilla merkille, että Janne vaikutti rauhalliselta. Se on hänen mielestään hyvä juttu.
Janne puolestaan paljasti, että näki Katrin ikkunan heijastuksen kautta jo ennen kuin hän sai alttarilla luvan kääntyä katsomaan tulevaa kumppaniaan.
– Minua jännitti sillä hetkellä niin paljon. Olin vaan, että moi. Hyvältä näytti, Janne kertasi hänen ja Katrin ensitapaamista.
Haastatteluhetkellä kaksikko oli tavannut toisensa vasta muutamaa tuntia aiemmin. Lyhyestä ajasta huolimatta heille molemmille oli ennättänyt jo muodostua tietynlainen kuva toisesta.
– Vaimoni vaikuttaa iloiselta ja rempseältä, mikä on ihan hyvä juttu. Lämminhenkinen tuntuu olevan, ainakin mitä perheen kautta välittyi. Positiivista pelkästään, Janne sanoi.
Katri puolestaan koki olonsa maadoittuneeksi Jannen kanssa ollessaan. Tälle jutteleminen tuntui Katrista luonnolliselta, jonka lisäksi hän koki kaksikolla olevan samankaltainen huumorintaju.
– Se on tosi hyvä. Olen kaivannut maadoittumista, koska olen vähän sellainen sähikäinen.