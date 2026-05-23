Katja Miinalaisen kohtalo voi olla ratkeamassa – maastoetsintöjä suunnitteleva poliisi vaikenee yksityiskohdista

2:48 Viimeksi nähty sarjassa käydään läpi sitä, mitä Katja Miinalaisen elämästä tiedetään ennen katoamista.

Julkaistu 11 minuuttia sitten

Helsingin poliisi uskoo löytäneensä alueen, jossa neljä vuotta sitten kadonnut Katja Miinalainen ehkä surmattiin. Poliisi epäilee teosta yhä sarjasaalistajana tunnettua Mika Moringia. Poliisi kertoo MTV Uutisille, että se aikoo tehdä syksyllä maastoetsintöjä 28-vuotiaana kadonneen Katja Miinalaisen ruumiin löytymiseksi. – Poliisilla on käsitys siitä, missä henkirikos on voinut tapahtua. Todennäköisesti tulemme tekemään tällä alueella etsintää, kertoo tutkinnanjohtaja Jari Korkalainen MTV:lle. Poliisi on aiemmin tehnyt useampia maastoetsintöjä Miinalaisen löytämiseksi Lapin ja Keski-Suomen alueilla. Korkalainen ei tarkenna, minne etsinnät aiotaan nyt kohdentaa. – Myöskään ajankohtaa en voi kertoa, koska sitä ei ole lyöty vielä lukkoon. Maastoetsintöjen jälkeen voimme tulla julkisuuteen tarkemmilla yksityiskohdilla. Katja Miinalainen katosi elokuussa 2022. Varmuudella tiedetään, että sarjasaalistajana tunnettu Mika Moring poimi Miinalaisen valkoisen Audinsa kyytiin Salon Kiikalassa lauantaina 14.elokuuta. Tämän jälkeen Moringista ja Miinalaisesta on useita havaintoja Muonioon suuntautuneelta automatkalta. Lue myös: Sarjasaalistajalle syyte Saara Arvan taposta Saara Arvan tappo oikeuteen Poliisin verkkainen toimintatahti viittaa siihen, ettei poliisin käsitys Miinalaisen jäännösten mahdollisesta sijainnista ole kovin vankalla pohjalla. Jos poliisilla olisi varma käsitys ruumiin sijainnista, se lähtisi paikalle heti. – Totta kai ruumiin löytäminen on aina vain haastavampaa, mitä enemmän aikaa kuluu. Mutta Saara Arvankin kohdalla tapahtui pienimuotoinen ihme, joten myös tässä tapauksessa ruumis voi löytyä, Korkalainen sanoo. – Poliisi on edelleen toiveikas sen suhteen, että tämäkin henkirikos vielä selviää. Mika Moringia epäillään myös helsinkiläisen Saara Arvan, 35, taposta. Arva lähti kesällä 2019 Moringin kanssa autoajelulle palaamatta enää koskaan takaisin.

Poliisitutkinnassa on alusta saakka lähdetty siitä, että Arva on kuollut henkirikoksen uhrina.

Satunnainen pilkkijänainen löysi Arvan jäänteet lopulta Pohjois-Savosta Vesannolta huhtikuussa 2024. Tätä ennen poliisi oli tehnyt useita maastoetsintöjä Arvan ruumiin löytämiseksi.

Syyttäjä vaatii Moringille rangaistusta Saara Arvan taposta. Asian käsittely alkaa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa 6. päivä elokuuta. MTV Uutiset tulee seuraamaan käsittelyä paikan päällä.

Autoajelut päättyivät kuolemaan

Poliisi on ollut hyvin vaitonainen Katja Miinalaisen henkirikostutkinnasta.

Poliisi ei ole esimerkiksi koskaan kertonut julkisuuteen, miten Moring ja Miinalainen olivat tutustuneet toisiinsa. Mediatietojen mukaan Miinalainen oli nähty Moringin kyydissä mahdollisesti jo kuukautta aiemmin.

– Poliisilla on käsitys siitä, miten he tutustuivat toisiinsa ja minkä verran he olivat tekemisissä toistensa kanssa. Tämän tiedon pidän kuitenkin poliisilla, Korkalainen sanoo.

Moring on kiistänyt surmanneensa Katja Miinalaisen. Moring kiistää myös Saara Arvan tapon.

Molempien naisten tapauksissa on runsaasti yhtäläisyyksiä. Molemmat lähtivät Moringin kanssa pitkälle automatkalle, joka kulki Suomen halki Lappiin saakka. Molempien matkojen päätteeksi Moring palasi yksin Helsinkiin.

Ennen katoamistaan Katja Miinalainen asui Helsingin Töölössä Sininauhasäätiön asumisyksikössä, joka on tarkoitettu pidemmän aikaa asunnottomina olleille päihde- ja mielenterveysongelmaisille. Saara Arva puolestaan asui tuetussa asumisyksikössä Helsingin Vallilassa.

Moring vaikuttaa etsineen ajeluilleen ja muutoinkin seurakseen itseään nuorempia naisia, joiden elämä oli epävakaata esimerkiksi asunnottomuuden ja päihteidenkäytön takia. Näissä piireissä naiset ovat muutoinkin usein heikossa sekä alisteisessa asemassa ja jatkuvasti alttiina väkivallalle ja seksuaaliväkivallalle.

Haasteellinen tutkinta

Poliisille molempien nuorten naisten kohtalo on ollut haasteellista tutkia. Haasteellisuutta lisää se, että Moring kiistää kaiken, eikä hänestä ole juurikaan apua tapahtumien selvittämisessä.

Tutkinnanjohtaja Jari Korkalaisen mukaan tämä on myös syy, miksi poliisi on ollut hyvin vaitonainen Katja Miinalaisen henkirikoksen esitutkinnasta.

– Meidän tärkein tavoitteemme on saada asia selvitettyä. Julkisuuteen antamamme tiedot eivät saa vaarantaa tutkintaa tai vaikuttaa ihmisten kertomuksiin tapahtumista, Korkalainen selvittää.

– Poliisi ei voi kertoa julkisuuteen mitään sellaisia tietoja, mitkä voivat olla vain rikoksesta epäillyn tiedossa.

Mika Moring on tuomittu lukuisista Arvan ja Miinalaisen kaltaisiin naisiin kohdistuneista pahoinpitelyistä ja raiskauksista.

Katja Miinalaisen henkirikokseen liittyvistä etsinnöistä uutisoi ensin Yle.

Rebekka Härkönen MTV Uutiset Rebekka Härkönen työskentelee MTV Uutisten rikostoimituksessa rikos- ja oikeustoimittajana.

