Helsingin poliisi uskoo löytäneensä alueen, jossa neljä vuotta sitten kadonnut Katja Miinalainen ehkä surmattiin. Poliisi epäilee teosta yhä sarjasaalistajana tunnettua Mika Moringia.
Poliisi kertoo MTV Uutisille, että se aikoo tehdä syksyllä maastoetsintöjä 28-vuotiaana kadonneen Katja Miinalaisen ruumiin löytymiseksi.
– Poliisilla on käsitys siitä, missä henkirikos on voinut tapahtua. Todennäköisesti tulemme tekemään tällä alueella etsintää, kertoo tutkinnanjohtaja Jari Korkalainen MTV:lle.
Poliisi on aiemmin tehnyt useampia maastoetsintöjä Miinalaisen löytämiseksi Lapin ja Keski-Suomen alueilla. Korkalainen ei tarkenna, minne etsinnät aiotaan nyt kohdentaa.
– Myöskään ajankohtaa en voi kertoa, koska sitä ei ole lyöty vielä lukkoon. Maastoetsintöjen jälkeen voimme tulla julkisuuteen tarkemmilla yksityiskohdilla.
Katja Miinalainen katosi elokuussa 2022. Varmuudella tiedetään, että sarjasaalistajana tunnettu Mika Moring poimi Miinalaisen valkoisen Audinsa kyytiin Salon Kiikalassa lauantaina 14.elokuuta.
Tämän jälkeen Moringista ja Miinalaisesta on useita havaintoja Muonioon suuntautuneelta automatkalta.
Poliisin verkkainen toimintatahti viittaa siihen, ettei poliisin käsitys Miinalaisen jäännösten mahdollisesta sijainnista ole kovin vankalla pohjalla. Jos poliisilla olisi varma käsitys ruumiin sijainnista, se lähtisi paikalle heti.
– Totta kai ruumiin löytäminen on aina vain haastavampaa, mitä enemmän aikaa kuluu. Mutta Saara Arvankin kohdalla tapahtui pienimuotoinen ihme, joten myös tässä tapauksessa ruumis voi löytyä, Korkalainen sanoo.
– Poliisi on edelleen toiveikas sen suhteen, että tämäkin henkirikos vielä selviää.
Mika Moringia epäillään myös helsinkiläisen Saara Arvan, 35, taposta. Arva lähti kesällä 2019 Moringin kanssa autoajelulle palaamatta enää koskaan takaisin.