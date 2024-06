Sarjasaalistaja Mika Moringin raiskaustuomio muuttui hovissa

Moitittavuutta korostaa suunnitelmallisuus

Sekä Kanta-Hämeen käräjäoikeuden aiemmin antamassa tuomiossa että Turun hovioikeuden nyt antamassa tuomiossa on otettu rangaistusta määrätessä huomioon Moringin Helsingin käräjäoikeudesta toukokuussa 2023 saama kuuden vuoden vankeustuomio.

Tuomiot eivät ole lainvoimaisia, ja Moring on kiistänyt kaikki syytteet.

Epäiltynä muistakin rikoksista

Moring on edelleen epäiltynä kahteen kadonneeseen naiseen, Katja Miinalaiseen ja Saara Arvaan , liittyvistä henkirikoksista.

28-vuotias Katja Miinalainen nähtiin poliisin mukaan viimeksi Salon Kiikalassa 14. elokuuta 2022. Poliisin mukaan Moring otti tällöin naisen kyytiin, minkä jälkeen he liikkuivat syrjäisillä paikoilla eri puolilla Suomea.

Moring on kiistänyt henkirikosepäilyt.

Tuomittu jo aiemmin

Moring on jo aiemmin tuomittu lainvoimaisesti useisiin naisiin kohdistuneesta väkivallasta, minkä lisäksi hänet on määrätty useaan lähestymiskieltoon, joilla on suojattu hänen naisystäviään tai läheisiään.