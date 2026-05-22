Leijonien MM-urakka jatkuu tänään ottelulla Isoa-Britanniaa vastaan. MTV Urheilu seuraa kello 21.20 alkavaa ottelua hetki hetkeltä tässä artikkelissa.
Suomi–Iso-Britannia 1–0 (X–X, X–X, X–X)
12. min: Anton Lundell petaa vetopaikan Aleksander Barkoville, jolla on puoli maalia tyhjänä. Sivuverkkoon kuitenkin helähtää. Barkov reagoi turhautuneesti epäonnistumiseensa.
11:07: JÄÄHY! Suomi pääsee ensimmäistä kertaa ylivoimalle. Nathanael Halbert kampituksesta istunnolle.
10. min: Mikko Lehtonen laukoo viivasta ja kiekko jää vaarallisesti pyörimään Ison-Britannian maalin edustalle. Merelä ja Björninen survovat kiekkoa, mutta Robson kahmaisee pelivälineen lopulta alleen.
9. min: Nyt tulee Iso-Britannia ensimmäisen kerran hallitusti Leijonien alueelle. Liam Kirkin sipaisu on kuitenkin helppo pala poimittavaksi Korpisalolle.
8. min: Barkov löytää Granlundin maalin edestä, mutta brittipuolustus häiritsee suomalaista sen verran, että viimeistely-yritys jää torsoksi.
7. min: Aivan yhtä päätyä mennään! Suomi puskee päälle ja Iso-Britannia vain sinnittelee mukana. Pelikatkojakaan ei juurikaan ole tullut.
3. min: Mikko Lehtonen ampuu viivasta ja brittivahti Mat Robson pompottaa eteensä. Hannes Björnisen pesislyönti ei kuitenkaan osu kiekkoon. Siinä oli jo puolimaalia tyhjänä.
00:58: MAALI! SUOMI 1–0! Konsta Helenius avaa pistetilinsä heti ensimmäisessä vaihdossaan. Helenius pelaa Ville Heinolalle viivaan ja Heinola täräyttää hirmukudin yläkulmaan!
