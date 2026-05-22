MTV seuraa: Huippustartti Leijonille! Konsta Helenius avasi heti pistetilinsä

3. min: Mikko Lehtonen ampuu viivasta ja brittivahti Mat Robson pompottaa eteensä. Hannes Björnisen pesislyönti ei kuitenkaan osu kiekkoon. Siinä oli jo puolimaalia tyhjänä.

7. min: Aivan yhtä päätyä mennään! Suomi puskee päälle ja Iso-Britannia vain sinnittelee mukana. Pelikatkojakaan ei juurikaan ole tullut.

10. min: Mikko Lehtonen laukoo viivasta ja kiekko jää vaarallisesti pyörimään Ison-Britannian maalin edustalle. Merelä ja Björninen survovat kiekkoa, mutta Robson kahmaisee pelivälineen lopulta alleen.

Kello 20.52: Leijonien kaikki neljä aiempaa alkusarjan peliä pelattiin iltapäivällä, ja väkeä riitti joka kerta lähemmäs kymppitonnin verran. Paljon myös sen takia, että isäntämaa Sveitsi tahkoi oman ottelunsa illan pääotteluna. Puoli tuntia ennen Suomen ja brittien hegemoniaottelua näyttää vahvasti siltä, että Sveitsin välipäivä verottaa Zürichin areenan yleisömäärää. Tässä vaiheessa on todella hiljaista, MTV Urheilun Jere Hultinin yleisöanalyysi kuuluu Swiss Life -areenan lehtoparvelta.