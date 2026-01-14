Tunnetut rikolliset olivat päätyneet riitoihin, joka kärjistyi väkivaltaan Turun vankilassa.

Hovioikeus hylkäsi Milan Jaffin valituksen tuomiosta, jonka hän sai Mika Moringin pahoinpitelystä.

Tapauksessa vankilassa samalla osastolla olleiden Mika Moringin ja Milan Jaffin entuudestaan kireät välit olivat kärjistyneet. Jaff oli heittänyt Moringin lukeman lehden lattialle, jonka jälkeen miehet vuoroin lähestyivät toisiaan ja vuoroin menivät loitommalle toisistaan.

Kumpikaan ei kuitenkaan poistunut tilanteesta.

Moring lähestyi lopulta Jaffia ripeästi, mutta ei oisittanut merkkejä väkivallasta. Jaff vastasi lähestymiseen lyömällä Moringia pään alueelle niin, että Moring horjahti maahan.

Riidatonta oli, että Moring oli tilanteessa suusanallisesti uhannut tappaa Jaffin.

Moring tuomittiin käräjäoikeudessa 20 päivän vankeusrangaistuksen laittomasta uhkauksesta. Jaff tuomittiin 60 päivän rangaistukseen pahoinpitelystä.

Moring määrättiin maksamaan Jaffille korvausta 300 euroa, Jaff Moringille 600 euroa.

Milan Jaff valitti tuomiosta hovioikeuteen. Hän vaati, että teko pitäisi katsoa hätävarjelun liioitteluna tehdyksi pahoinpitelyksi ja että rangaistus lievennettäisiin sakoksi tai ainakin alennettaisiin.

Turun hovioikeus kuitenkin katsoi, ettei aihetta jatkokäsittelyluvan myöntämiselle asiassa ollut.

Jaff on sittemmin karkotettu Suomesta.

1:24 Milan Jaffin ja Mika Moringin välinen yhteenotto tallentui valvontakameraan Turussa.