Eero Teräväinen jatkaa tutussa osoitteessa.

Suomalaispuolustaja Eero Teräväinen, 27, pelaa ensi kaudellakin jääkiekkoa Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla BIK Karlskrogassa. Seura julkisti vuoden jatkokontrahdin perjantaina.

Teräväisellä on edessään kolmas kausi HockeyAllsvenskanissa ja toinen Karlskrogassa. Hän loisti kuluneella sesongilla seuran parhaana pistemiehenä ja summasi 52 runkosarjaotteluun 38 (15+23) tehomerkintää.

– Viihdyin todella hyvin Karlskrogassa. Moni asia oli kohdallaan viime kaudella, ja uskon tämän ympäristön olevan minulle täydellinen, Teräväinen sanaili.

Seuran tiedotteessa ylistettiin Teräväistä terävästä viimeistelystä ja hyökkäyspelistä. Karlskrogan urheilujohtaja Torsten Yngveson kehaisi puolustajan olevan aina uhka siniviivalla.

Teräväinen pelasi ennen Ruotsin-vuosiaan SM-liigaa KooKoossa, HIFK:ssa ja Pelicansissa. HIFK:ssa tuli yksi SM-pronssi.

Eero Teräväinen on Teuvo Teräväisen pikkuveli. Chicago Blackhawksin Stanley Cup -voittaja oli tuoreeltaan pelaamassa MM-kisoja Sveitsissä, mutta 31-vuotiaan hyökkääjän kisat jäivät loukkaantumisen takia yhteen peliin.