Leijonien kapteeni Aleksander Barkov kehui vuolaasti Konsta Heleniusta Iso-Britannia-ottelun jälkeen.

Barkov ja Mikael Granlund saivat perjantaina uuden ketjutoverin, kun MM-kisoihin suoraan NHL-pudotuspeleistä saapunut Konsta Helenius hyppäsi supertähtien rinnalle.

Helenius tuli MM-jäälle upeasti, sillä hän tarjoili ensimmäisessä vaihdossaan syötön Ville Heinolan avausmaaliin.

– Mielestäni hän tuli aika hienosti sisään. Tuo nopeutta, taitavuutta ja huikeaa peliälyä tuohon mukaan. Ei tarvinnut hirveästi ennen peliä puhua, koska tiedän, kuinka hyvä pelaaja hän on. Klikkasi mielestäni aika hyvin. Konsta pelasi tosi hyvin, Barkov kehuu.

