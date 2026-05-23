Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen kehui Konsta Heleniusta ja vakuutti, että yksipuolinen Britannia-näytös oli Suomelle hyödyksi.

Antti Pennanen, antoiko 3–0-voittoon päättynyt Iso-Britannia-peli Leijonille jotain? Siinä olennainen kysymys perjantai-illasta.

– Kokemus aina antaa. Hyökkäyspeliaikaa ja paljon hienoja kombinaatioita nähtiin, Pennanen vastasi toimittajille.

– Pitää kiittää joukkuetta. Vetivät koko ajan niin sanotusti täysillä. Ei annettu vastustajalle kyllä mitään mahdollisuuksia. Missään vaiheessa ei tullut löysää vaihetta, vaikka peliä hallittiin. Mentaalinen testi, kun piti puolustaa, niin puolustettiin, hän jatkoi.

Leijonien kaikki maalit irtosivat puolustajien käsistä. Ville Heinola teki kaksi, Mikko Lehtonen ja Henri Jokiharju yhdet mieheen.

– Se on ihan mahtava juttu, ja hyökkääjillä oli paljon paikkoja. Ne jättivät tulevaisuuteen maaleja vielä, Pennanen heitti pilke silmäkulmassa.

Konsta Heleniuksen sisääntulo teki valmentajaan vaikutuksen.

– Oikein hyvä tänään, tuli hyvin sisään, nopea, taitava ja hyvä pelikäsitys. Hän puolusti niissä hetkissä, kun piti, niin hyvin.

Leijonien MM-turnaus jatkuu sunnuntaina Itävaltaa vastaan.