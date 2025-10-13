Saara Arvan henkirikostutkinta on saatu valmiiksi, tiedottaa poliisi. Arvan taposta epäillään Mika Moringia.

Saara Arva katosi Vesannolla syksyllä 2019. Hänet ilmoitettiin kadonneeksi 19. syyskuuta 2019, koska häneen ei oltu saatu yhteyttä.

Poliisin selvitellessä tapahtunutta ilmeni, ettei Arvan pankkitiliä ollut käytetty 1. syyskuuta jälkeen, eikä hänestä ollut sen jälkeen tehty havaintoja.

Vietti kesän sarjasaalistaja Mika Moringin kanssa

Tutkinnassa selvisi, että Arva oli katoamishetkellä ollut Pohjois-Savon Vesannolla helsinkiläismiehen kanssa. MTV Uutisten tietojen mukaan kyseessä on Mika Moring. Moring, 53, on aiemmin tuomittu useisiin naisiin kohdistuneista väkivalta- ja seksuaalirikoksista.

Arva ja Moring olivat tavanneet Helsingissä huhtikuussa. Tapaamisen jälkeen he olivat lähteneet miehen autolla yhdessä Lappiin, josta tulivat Pohjois-Savoon toukokuussa. He viettivät Pohjois-Savossa aikaa Arvan katoamiseen asti.

Mies kertoi poliisille, että oli nähnyt Arvan viimeisen kerran 1. syyskuuta, kun hänelle oli tullut naisen kanssa erimielisyyksiä ja Arva oli kävellyt pois.

Moring oli kertonut etsineensä tämän jälkeen Arvaa tuloksetta.

Epäilys henkirikoksesta heräsi ja sivullinen löysi ruumiin

Poliisi alkoi epäillä Arvan joutuneen henkirikoksen uhriksi. Tapausta alettiin tutkia tappona marraskuussa 2019. Arvan seurassa kesän viettänyt Moring otettiin kiinni joulukuussa, mutta hänet vapautettiin toukokuussa 2020.

Poliisi etsi Arvan ruumista Pohjois-Savossa maasto- ja vesistöetsinnöillä useita kertoja tuloksetta. Kuitenkin 6. huhtikuuta 2024 sivullinen henkilö oli löytänyt ruumiin Vesannon Rutkovuoren alueella. Myöhemmin samassa kuussa poliisi sai vahvistuksen siitä, että ruumis toden totta oli Arvan.

Poliisi epäilee Moringia Arvan taposta, eikä tapauksessa ole muita epäiltyjä. Mies on kiistänyt syyllistyneensä mihinkään rikokseen.

Tapaus etenee nyt syyteharkintaan Itä-Suomen poliisilaitokselle.

7:18 Mika Moring kiistää syyllistyneensä henkirikoksiin - asianajajan mukaan on vain aihetodisteita.

Moringia epäillään myös toisessa katoamisjutussa

Poliisi epäilee Moringia myös toisen kadonneen naisen surmaamisesta. Toinen hänen uhrikseen epäilty nainen on elokuussa 2022 Varsinais-Suomessa Salossa kadonnut tuolloin 28-vuotias Katja Miinalainen. Poliisin mukaan Moring otti tällöin naisen kyytiin, minkä jälkeen he liikkuivat syrjäisillä paikoilla eri puolilla Suomea.

Vuonna 2023 Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Moringin kuuden vuoden vankeuteen seitsemään eri naiseen kohdistuneista rikoksista vuosina 2017–2022. Yksi syyte raiskauksesta hylättiin, mutta 14 muuta rikosta luettiin hänen syykseen.

Joukossa on muun muassa raiskauksia ja törkeitä vapaudenriistoja. Käräjätuomion mukaan Moring ajeli suunnitelmallisesti yöaikaan kalliilla autollaan erityisesti prostituutiosta tunnetulla alueella Aleksis Kiven kadulla Helsingissä sekä päihdeasuntolan ja sairaalan läheisyydessä etsimässä päihtyneitä tai päihteillä houkuteltavissa olevia naisia kyytiinsä.

Juttu eteni Helsingin hovioikeuteen, jossa Moring on vaatinut kaikkien syytteiden hylkäämistä. Hovioikeus ei ole vielä antanut tuomiota asiassa.

Useita aiempia väkivaltatuomioita

Moringilla on lisäksi lainvoimainen hovituomio viime vuoden kesältä. Turun hovioikeus tuomitsi hänet kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeuteen kahdesta raiskauksesta, kahdesta vapaudenriistosta ja pahoinpitelystä.

Kyseessä oli kaksi rikoskokonaisuutta, joissa oli eri uhrit. Rikokset tehtiin Moringin hallinnoimalla mökillä Tammelassa Kanta-Hämeessä joulukuussa 2020.

Ennen näitäkin tapauksia Moring on tuomittu lainvoimaisesti useisiin naisiin kohdistuneesta väkivallasta, minkä lisäksi hänet on määrätty useaan lähestymiskieltoon, joilla on suojattu hänen naisystäviään tai läheisiään. Hän on aiemmin käyttänyt toista nimeä.

4:58 Video näyttää: Milan Jaff löi häntä uhkaillutta Mika Moringia vankilassa – molemmat saivat tuomion.