Jukka Jalosen Italia jatkaa nollakerhossa hävittyään myös Ruotsille.
Ottelun selkeä ennakkosuosikki Ruotsi hoiteli Italian lukemin 3–0 jääkiekon MM-kilpailujen B-lohkon ottelussa perjantaina.
Ruotsi karkasi avauserässä kahden maalin karkumatkalle: yhdeksän minuutin kohdalla osui hyökkäysalueen keskustasta Carl Grundström ja periodin viimeisellä minuutilla pukukoppikihauksen painoi ylivoimalla Ivar Stenberg.
Stenberg nautiskeli vielä yhden maalin toisessa erässä.
Jukka Jalosen valmentama Italia on lohkojumbona eli putoamissijalla. Viiden ottelun jälkeen tilillä on yhä nolla pistettä. Maaliero on karu 2–20.
Seuraavassa ottelussaan sunnuntaina saapasmaa kohtaa Tanskan, joka on neljän matsin jälkeen niin ikään nollakerholaisena mutta pelaa välissä Sloveniaa vastaan.
Tanskan jälkeen Italia saa vielä Slovenian vastaansa.
Ruotsi nousi lohkon viimeiselle pudotuspelisijalle neljänneksi Norjan edelle. Tre Kronorilla on yhdeksän pistettä, ja yhden ottelun vähemmän pelannut Norja on kaksi pinnaa jäljessä.