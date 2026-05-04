Keskusrikospoliisi on tehnyt tänään etsintää vuonna 1988 kadonneen Piia Ristikankareen löytämiseksi.
Ristikankare katosi 15-vuotiaana Piikkiössä. Operaatiosta uutisoi Ilta-Sanomat.
Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Matti Airaksinen on vahvistanut lehdelle, että tapaukseen liittyen on tehty tutkintatoimenpiteitä. Airaksinen kertoo poliisin tarkastaneen vanhan kaivon henkirikostutkintaan littyen Piikkiön ja Paimion rajan tuntumassa. Airaksinen ei täsmennä sitä, että liittyikö operaatio nimenomaan Ristikankareen ruumiin etsintään.
Operaatiossa kaivettiin kaivinkoneella suurta kuoppaa Piikkiön ja Paimion rajalla.
Airaksisen mukaan operaatiossa ei tehty kuitenkaan "merkittävää läpimurtoa". Poliisin mukaan toiminta ei liittynyt ulkopuoliseen vinkkiin vaan poliisin omiin tutkintatoimenpiteisiin.
Poliisi luuli pitkään, että Ristikankare karkasi omille teilleen lokakuussa 1988. Juttua alettiin tutkia murhana vasta 15 vuotta myöhemmin. Syynä oli poliisille kiertotietä saapunut salaperäinen kirje, jonka lähettäjää ei ole pystytty selvittämään.