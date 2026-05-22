Gabbard kertoo erokirjeessään miehensä sairaudesta.

Yhdysvaltain kansallinen tiedustelujohtaja Tulsi Gabbard eroaa tehtävästään.

Hän kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Hän kertoo eron syynä olevan miehensä sairastumisen syöpään.

– Miehelläni Abrahamilla on hiljattain todettu hyvin harvinainen luusyöpä. Seuraavat viikot ja kuukaudet tulevat olemaan hyvin haastavia. Siksi minun on astuttava sivuun yleisön palvelutehtävästäni ja oltava hänen tukenaan tässä taistelussa, Gabbard kirjoittaa.

Lainaus on osa hänen erokirjettään presidentti Donald Trumpille. Gabbard julkaisi kirjeen julkaisussaan.

Trump kehuu Truth Social -postauksessaan Gabbardia tämän tekemästä työstä.