Kysymys kuuluu: pysyykö piikki auki?
Ville Heinolan maaleista on iloittu kankaanpääläisessä urheilubaarissa jääkiekon Sveitsin MM-kilpailujen aikana.
Ensimmäistä miesten MM-turnaustaan pelaava Suomen puolustaja lupasi kotiseutunsa kuppilan 38700 Sport Barin asiakkaille kierroksen jokaisesta näissä kisoissa kihauttamastaan osumasta.
Niitä Heinola teki perjantain Iso-Britannia-ottelussa upeilla, tarkoilla laukauksillaan kaksi. Kummastakin nosteltiin snapsilaseja Kankaanpäässä ja kiiteltiin leijonapuolustajaa, jolla on nyt kaikkiaan kolme turnausmaalia.
MTV Urheilun toimittaja Kasperi Kunnas heitti Heinolalle perjantain pelin jälkeen kepeän kysymyksen: Vielä kestää lompakko, ettei tarvitse alkaa himmailemaan?
– Katsotaan, millaista siellä on luvassa. Voi olla, että pian joutuu lyömään kiinni, 25-vuotias peluri veisteli hymyillen.