Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina, ettei hän aio osallistua vanhimman poikansa Donald Trump Jr.:n häihin, koska hänen täytyy jäädä Washingtoniin työnsä vuoksi.

Donald Trump Jr. menee kihlattunsa Bettina Andersonin kanssa naimisiin tänä viikonloppuna.

– Vaikka halusin kovasti olla poikani Don Jr.:n ja Trump-perheen uusimman jäsenen – hänen tulevan vaimonsa Bettinan – kanssa, eivät hallitukseen liittyvät asiat ja rakkauteni Yhdysvaltoihin salli minun tehdä niin, Trump kirjoitti Truth Socialissa.

CNN:n mukaan häät järjestetään tänä viikonloppuna pienellä saarella Bahamalla.

Trump kertoi toimittajille, että Trump Jr. halusi isänsä osallistuvan pieniin ja yksityisiin häihin.

Trump kertoo luvanneensa yrittävän tulla, mutta ajoitus oli lopulta huono.

– Minulla on juttu nimeltä Iran ja muita asioita, Trump sanoi.

Trumpin hallinto on osallistunut Pakistanin välittämiin diplomaattisiin neuvotteluihin, joiden tarkoituksena on saada aikaan sopimus sodan lopettamiseksi Iranissa. Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan helmikuussa.

Donald Trump Jr. vuonna 2024./All Over Press

Donald Trump Jr.:n kihlaus on hänelle vuorossaan kolmas. Hän oli naimisissa edellisen vaimonsa, entisen mallin ja näyttelijän Vanessa Trumpin kanssa 12 vuotta. Heillä on viisi lasta. Trump oli myöhemmin kihloissa yhdysvaltalaisen tv-persoona Kimberly Guilfoylen kanssa. He erosivat vuonna 2024.

Donald Trump Jr. on syntynyt vuonna 1977 ja hän on Trumpin vanhin lapsi.