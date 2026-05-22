UM:n mukaan suomalaisilla ei ollut henkeen tai terveyteen kohdistuvaa vaaraa.
Gazan avustuslaivueen suomalaisaktivistit palaavat huomenna Suomeen, kertoo Global Sumud -laivueen järjestäjä. Kolmen aktivistin paluulento on Suomessa iltapäivällä.
Israelin ulkoministeriö sanoi torstaina, että kaikki avustuslaivueen ulkomaalaiset aktivistit karkotettiin maasta.
Turkin ulkoministeriön mukaan yhteensä 422 aktivistia lennätettiin Etelä-Israelista Ankaraan.
