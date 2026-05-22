Potti pysyy 120 miljoonassa eurossa, koska päävoittoa ei tullut.
Eurojackpotista tuli Ylöjärvelle noin 2,3 miljoonan euron voitto, kertoo Veikkaus tiedotteessaan. Pelaajalla oli pelissään 5+1 oikein. Päävoitto ei osunut kenenkään kohdalle, joten ensi viikolla potti on edelleen 120 miljoonaa.
5+1-tuloksia löytyi kymmenen kappaletta: Suomen lisäksi viisi Saksasta, kaksi Ruotsista sekä yksi Sloveniasta ja Islannista.
Eurojackpotin päävoitto on noussut maksimisummaan. Potti pysyy 120 miljoonassa niin kauan, kunnes arvonnassa löytyy 5+2-tulos.