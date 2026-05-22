Brittiläisen pankin pomo pyysi myöhemmin anteeksi sanavalintojaan.

Brittiläisen Standard Chartered -pankin johtaja Bill Winters on pyytänyt anteeksi nimiteltyään osaa työntekijöistä "vähempiarvoiseksi inhimilliseksi pääomaksi" (lower value human capital).

Winters käytti nimitystä puhuessaan siitä, miten tekoäly saattaa pian korvata osan työpaikoista. Asiasta kertoo BBC.

Winters puhui sijoittajakonferenssissa siitä, miten automatisointi ja tekoälyn käyttö saattavat johtaa tuhansien työpaikkojen vähentämiseen pankissa. Hän sanoi, että kyse ei ollut kustannusten leikkaamisesta vaan siitä, että joissakin tapauksissa "vähempiarvoinen inhimillinen pääoma" korvataan panostamalla pääoman kasvattamiseen ja sijoittamiseen.

Myöhemmin pankin johtaja yritti selventää sanomisiaan LinkedInissä. Hän selitti, että pankki on vuosien ajan auttanut niitä työntekijöitä, jotka automaatio saattaa syrjäyttää, oppimaan uusi taitoja.

– Sanoin tässä yhteydessä, että arvoltaan pienemmät roolit ovat haavoittuvampia automaatiolle, ja että meillä on vastuu auttaa kollegoita siirtymään töihin, joilla on isompi arvo, hän kirjoitti.

Winters myös sanoi olevansa pahoillaan sanavalinnoista, jotka ovat järkyttäneet osaa kollegoista.

Standard Chartered on maailmanlaajuinen pankki, jonka pääkonttori on Isossa-Britanniassa. BBC:n mukaan se työllistää yli 80 000 henkilöä.

Tekoäly vienyt töitä jo kymmeniltä tuhansilta

Erityisesti teknologia-alan työpaikkojen on ennustettu olevan vaarassa tekoälyn kehityksen myötä.