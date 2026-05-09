Poliisin tutkinta Karfin perheen kahden vuoden takaisesta katoamisesta polkee paikallaan.

Karfin perheen katoamisesta tulee tässä kuussa kuluneeksi kaksi vuotta. Tapauksen tutkinta ei ole edennyt eikä perhettä ole löytynyt.

Poliisi on saanut vihjeitä, mutta ne eivät ole johtaneet kahdeksanlapsisen perheen löytymiseen Suomesta eikä ulkomailta.

Perheestä tehtiin kansainvälinen etsintäkuulutus sen jälkeen, kun vanhemmat kaappasivat lapsensa näiden sijoituspaikasta.

Kaappausta edelsi kiista viranomaisten toiminnasta

Kuusi vuotta sitten ähtäväläinen Karfin perheen vanhemmat ottivat yhteyttä mediaan mukanaan asiapapereita, joissa viranomaisten toiminta oli saanut huomautuksia.

– Poliisi pysäytti meidät ja meidän kolme nuorinta lastamme, jotka oli autossa mukana silloin, ja heidät vietiin perhetukikeskukseen, kertoi Karoliina Karf MTV Uutisille.

Nuorin lapsi oli rintaruokinnassa.

– Hän oli seitsemän kuukauden ikäinen ja minua ei päästetty sinne imettämään. He olivat sijoitettuna suunnilleen kaksi vuorokautta.

Karfin perheen tavannut MTV:n toimittaja Outi Airola kertoo tavanneensa perheen vanhemmat Pedersöressä Ytteressen koulun pihapiirissä. Airola kertoo vanhempien olleen järkyttyneitä viranomaisten toiminnasta.