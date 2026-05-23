Aleksander Barkov ja Mikael Granlund antoivat nuorelle Konsta Heleniukselle yhden ohjeen, kun hänet iskettiin kolmanneksi lenkiksi Leijonien ykkösketjuun.

– Ei ollut kovin peli, mutta tiedossa oli, että tästä ne kovenevat. Paljon oli paikkoja ja pyörittiin niiden alueella. Maalit jäi uupumaan, mutta säästetään ne sitten kovempiin peleihin, Helenius kommentoi 4–0-voittoon päättyneen Britannia-ottelun jälkeen.

Eilen Zürichiin saapunut Buffalo-hyökkääjä hyppäsi melkoisen erilaiseen otteluun nopealla aikataululla. Vielä alkuviikosta hän väänsi mukana NHL:n toisen pudotuspelikierroksen ratkaisevassa 7. ottelussa Montrealia vastaan. Nyt vastustajana oli jääkiekon lilliputti.

– Olihan siinä iso ero. Kaukalokin paljon isompi ja paljon enemmän aikaa. Ei ne oikein tulleet karvaamaankaan ja pysyivät siinä keskellä. Vaikeampi laittaa kiekot maaliin, kun pysyivät keskellä ja blokkasivat paljon, hän pohtii.

Ykköskentässä Barkovin ja Granlundin kanssa pelannut Helenius avasi pistetilinsä jo ottelun avausminuutilla, kun hän syötti Ville Heinolan maalin.

– Siihen oli helppo tulla. Toivottavasti ensi peleissä menee enemmän sisään, Helenius kommentoi ketjun otteita.