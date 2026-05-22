Kankaanpääläisessä urheilubaarissa on nautittu Ville Heinolan osumista.
Ville Heinola laukoi tarkoilla kudeilla Suomen ensimmäiset kaksi maalia lohkojumbo Isoa-Britanniaa vastaan perjantaina jääkiekon MM-kisojen lohkovaiheen ottelussa Zürichissä.
Puolustajan kihaukset ovat riemastuttaneet erityisesti kankaanpääläisen 38700 Sport Barin asiakkaita: viina on virrannut.
Ensimmäistä miesten MM-turnaustaan pelaava Heinola lupasi nimittäin ennakkoon tarjota kotiseutunsa urheilukuppilalle kierroksen jokaisesta maalista, jonka hän näissä kisoissa iskee.
Hän tykitti Suomen 1–0-maalin brittimaalin yläpeltiin jo 58 sekunnin pelin jälkeen (video artikkelin ylälaidassa).
julkaistiin tämän jälkeen pätkä, jossa baarin väki nosteli joukolla snapsilaseja. Videon oheen oli kirjoitettu teksti, jossa kiitettiin Heinolaa.