Pääministeri Viktor Orbán on vienyt Unkaria autoritaarisempaan suuntaan ja toistanut usein näkemystään EU:n pahuudesta.

Unkarilainen oppositiopoliitikko Peter Magyar puhui tänään kannattajilleen ja kertoi lopettavansa pääministeri Viktor Orbánin valtakauden ja vievänsä maan takaisin Euroopan unioniin. Asiasta kertoi uutistoimisto Bloomberg.

Unkari on ollut EU:n jäsen keväästä 2004, mutta Orbán on vienyt maata autoritaarisempaan suuntaan ja toistanut usein näkemystään unionin pahuudesta. Magyar on entinen hallituksen sisäpiiriläinen ja europarlamentaarikko ja luvannut viedä Unkarin jälleen osaksi Eurooppaa.

Magyarin keskustaoikeistolainen Tisza-puolue on menestynyt kannatusmittauksissa hyvin. Tiszasta povataan todellista haastajaa maata viimeiset 16 vuotta johtaneen Orbánin nationalistiselle Fidesz-puolueelle huhtikuun parlamenttivaaleissa.

Sunnuntaisessa puheessaan Magyar kannusti ihmisiä uurnille ja muun muassa vakuutti, että Unkariin ei tule asevelvollisuutta, jos Tisza nousee valtaan. Naapurimaa Ukrainan sodan aiheuttama turvallisuusuhka on ollut myös yksi pääministeri Orbánin vaaliteemoista.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Magyar haastoi Orbánin kanssaan vaaliväittelyyn. Magyar myös jälleen syytti Orbánia ja tämän hallintoa korruptiosta ja Unkarin kustannuksella rikastumisesta.

Orbán puhui kannattajilleen ja kansakunnalle lauantaina. Orbán on pyrkinyt maalaamaan Magyarista kuvaa Brysselin sätkynukkena. Lauantaina hän vakuutti, että "Brysselin sortokoneisto" raivataan pois Unkarista huhtikuun jälkeen.