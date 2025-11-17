



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Stubb: Ukrainan rahoitus voi syntyä myös EU:n vaihtoehtojen yhdistelmästä 2:51 Katso myös: Presidentti Stubb keskustelee Brysselissä Euroopan puolustuksen kehittämisestä. Julkaistu 17.11.2025 19:31 (Päivitetty 24 minuuttia sitten ) MTV UUTISET – STT Brysselissä vierailulla oleva presidentti Alexander Stubb sanoo, että Ukrainan tulevien rahoitustarpeiden täyttäminen voi olla myös yhdistelmä erilaisista vaihtoehdoista. EU-komissio on esitellyt kolme vaihtoehtoa Ukrainan tulevan rahoituksen varmistamiseksi. Ne ovat joko jäädytettyjen venäläisvarojen käyttöön pohjautuva laina, rahoitus suoraan jäsenmaiden kansallisista budjeteista tai rahoitus yhteisvelan kautta. – Se voi olla myös jonkinlainen yhdistelmä näitä, Alexander Stubb sanoi. Asia on EU:n huippukokouksen päätettävissä joulukuussa. Stubb ei halunnut kommentoida, voiko tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Suomen hallituksen on otettava myönteinen kanta yhteisvelkaan. Kannan asiaan muodostaa valtioneuvosto. – Hyvä yritys, hän kuittaisi suomalaismedialle, joka yritti kysyä asiasta maanantaina. Suomen valtionjohto on viestinyt pitävänsä jäädytettyjen venäläisvarojen käyttöä parhaana vaihtoehtoa. Yhteisvelan kaltaisiin malleihin hallitus on suhtautunut yleisesti kriittisesti. "Belgia yksi rakentavimmista maista" Jäädytettyjen varojen vaihtoehdossa on kyse EU:n valmistelemasta 140 miljardin euron sotakorvauslainasta Ukrainalle.





Lainaan käytettäisiin Venäjältä jäädytettyjen varojen käteistuottoja. Ukraina maksaisi lainan takaisin EU:lle vain, jos Venäjä maksaisi sille sotakorvauksia.

Sotakorvauslaina on törmännyt Belgian vastustukseen. Maa hallinnoi valtaosaa Venäjältä jäädytetyistä varoista Euroclear-rahoituslaitoksessaan, ja sillä on ollut varojen käyttöön liittyviä oikeudellisia ja taloudellisia huolia.

Laina on kuitenkin Ukrainalle hyvin tärkeä, sillä sen budjetin uskotaan olevan loppumassa ensi keväänä. EU:n antama laina kattaisi maan menoja ainakin muutaman vuoden ajan.

Stubb tapasi maanantaina vierailunsa aikana Belgian pääministerin Bart de Weverin, joka on noussut asiassa ratkaisijan rooliin.

Stubb ei kommentoinut suoraan, onko Belgia osoittamassa taipumisen merkkejä lainan taakse ennen joulukuun huippukokousta, jossa asiasta halutaan päätös.

– Belgia on yksi EU:n perustajamaista ja yksi unionin rakentavimmista maista. Itselleni jäi se kuva, että jossain vaiheessa ratkaisu löytyy, hän sanoi.

Stubbin mukaan Belgian pääargumentti koskee vastuunkantoa ja sen jakamista.

Belgia on ollut huolissaan paitsi lainan maksuvastuiden lankeamisesta itselleen, myös Venäjän mahdollisista oikeustoimista maata vastaan.

Varoitus sooloilusta

Stubb kommentoi myös aiemmin lehdistötilaisuudessa Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa, että nyt on aika lisätä painetta Venäjälle.

Stubb sanoi, ettei näe Ukrainan sodan loppuvan tänä vuonna vaan neuvottelupöytään voidaan päästä aikaisintaan helmi-maaliskuussa.

– Diplomatiassa ajoitus on tärkeää. Nyt on aika lisätä painetta Venäjälle pakotteiden ja Ukrainan sotilaallisen tuen muodossa, Stubb sanoi aiemmin päivällä

Stubbilta kysyttiin myös, miten hän näkee yhteydenpidon Venäjän presidentti Vladimir Putiniin. Hänen mukaansa eurooppalaisten johtajien ei tule sooloilla asiassa, vaan kaikki mahdollinen yhteydenpito on koordinoitava yhdessä.

– Jos yksi eurooppalainen johtaja olisi yhteydessä Venäjälle, Euroopan rivit hajoaisivat, mikä olisi juuri Venäjän tavoite, Stubb sanoi.

Stubb lisäsi myöhemmin maanantaina, ettei pidä hyvänä esimerkiksi sitä, että Unkarin pääministeri Viktor Orban pitää omia yhteyksiään Putiniin.

Viikonloppuna Stubb antoi yhdysvaltalaiselle uutistoimisto AP:lle haastattelun, jossa hän sanoi, että vain Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tulisi käydä suoria ja julkisia neuvotteluita Putinin kanssa.

– Trump on ehkä ainoa henkilö, joka pystyy sodan lopettamaan. Hänellä on sekä poliittista painoarvoa että vaikutusvaltaa Venäjän suuntaan.

Massiivinen pakotepaketti voi edetä

Stubbin mukaan Trumpin mielenkiinto Ukrainan sodan lopettamiseen ei ole vähentynyt, vaikka Yhdysvaltain huomio onkin ollut viime aikoina enemmän muualla.

Stubb myös sanoi keskustelleensa senaattori Lindsey Grahamin kanssa maanantaina senaatin valmistelemasta merkittävästä pakotepaketista.

– Toivon, että senaatti voi viedä sanktiopakettiaan eteenpäin tällä viikolla, ja sellaista vihjettä Trump myös taisi antaa, hän sanoi.

Stubb viittasi pakettiin, jossa sanktioitaisiin sellaisia maita, jotka ostavat venäläistä öljyä ja kaasua. Yhdysvaltalaiset lainsäätäjät valmistelevat lakiesitystä, joka asettaisi pakotteita maille, jotka ostavat venäläistä öljyä ja kaasua.

Tavoitteena on tukahduttaa yksi Venäjän tärkeimmistä tulonlähteistä, sillä rauhanneuvottelut ovat edelleen jumissa.

Tällöin Yhdysvallat voisi asettaa jopa 500 prosentin tullit esimerkiksi Intialle ja Kiinalle.

Stubb: Suomalaista sisua Venäjä-uhkaan

Stubb totesi, että Venäjä testaa parhaillaan Eurooppaa hybridisodankäynnillä. Hän kehotti reagoimaan asiaan suomalaisittain.

– Haluaisin nöyrästi suositella, että reagoimme näihin suomalaisella tavalla. Se ei tarkoita, että pidämme vain pään kylmänä, vaan myös sisua. Meidän ei tarvitse ylireagoida kaikkeen, mitä tapahtuu.

Stubb tapasi Rutten ja de Weverin lisäksi Brysselissä maanantaina myös Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja Euroopan parlamentin puheenjohtajan Roberta Metsolan.