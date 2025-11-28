Venäjä tulee säilymään Unkarin keskeisenä energiantoimittajana, Unkarin pääministeri Viktor Orban kertoi perjantaina.
Moskovassa vierailulla ollut Viktor Orban kommentoi asiaa tavatessaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin.
– Menen varmistamaan energiansaannin talveksi ja tulevaksi vuodeksi, sanoi Orbán Facebookissa julkaisemallaan videolla ennen vierailua.
Orban tunnetaan Putinin läheisenä liittolaisena. Kun muu Eurooppa on vähentänyt riippuvuuttaan Venäjän energiasta sen Ukrainassa käymän hyökkäyssodan aikana, on Venäjän osuus Unkarissa käytetystä energiasta vain kasvanut.
Orbánin mukaan Unkarissa on Euroopan halvinta energiaa sen takia, että maalla on pääsy Venäjän kaasu- ja öljyvarantoihin.
Orbanin tavoitteena Moskovan-vierailulla oli hänen mukaansa varmistaa Unkarin riittävä ja edullinen energiansaanti.