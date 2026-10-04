Touretten oireyhtymän keulakuvaksi noussut Katariina Räikkönen tunnustaa, että jos hän olisi tiennyt teininä alkaneiden oireiden jatkuvan vielä kymmenen vuoden päästä, hän ei olisi ehkä jaksanut.
Katariina Räikkönen on monelle tuttu neuromoninaisuusvaikuttaja ja videobloggaaja.
Suuren yleisön tutuksi hän tuli Linnan juhlissa 2025. Räikkönen juhli itsenäisyyspäivää Presidentinlinnassa kierrätyspuvussa, jonka vihreä väri ja keltaiset auringonkukat viittasivat kansainvälisesti tunnettuun Hidden Disabilities Sunflower -ohjelmaan. Ohjelman tarkoitus on helpottaa piiloon jäävän vamman tai sairauden kanssa elävien liikkumista ja saada ihmiset ymmärtämään, että kaikilla vammoilla ei ole ulkoisia merkkejä.
Räikkösen näkyvä ja rohkea esiintyminen sekä sosiaalisessa mediassa että Linnan juhlissa herätti laajaa huomiota ja keskustelua esteettömyydestä, yhdenvertaisuudesta ja siitä, miten näkymättömiin vammoihin suhtaudutaan Suomessa.
Räikkönen myös kertoi avoimesti jännittäneensä presidenttiparin kättelyä tic-oireidensa vuoksi, mutta koki tilanteen sujuneen hyvin.
Tic-oireet ovat äkillisiä, toistuvia, tahdosta riippumattomia liikkeitä tai ääniä, kuten nykimistä, silmien räpyttelyä tai äännähdyksiä.
Räikkösen Touretten oireyhtymä puhkesi vuonna 2017 pian sen jälkeen, kun hän oli tuurannut 16-vuotiaana pääministeri Juha Sipilää osana Planin Kansainvälisen tyttöjen päivän tempausta. Hän vieraili tuolloin myös Huomenta Suomessa.
Kun Räikkönen sai Tourette-diagnoosin, hän ei halunnut uskoa siihen.
– Kerroin kyllä ihmisille, että minulla on Tourette, mutta sisimmissäni halusin toivoa ja uskoa, että oireet lähtevät. Jos olisin 16–17-vuotiaana saanut tietää, että minulla on vielä 25-vuotiaana tic-oireita, en olisi ehkä jaksanut.
– Koko ajan odotin, että ne lähtevät, mutta näin ei käynyt. Toisaalta sen myötä opin kaikki muut asiat itsestäni, ja nyt minulla menee paljon paremmin sen takia.
Räikkönen kertoo, että tic-oire tuntuu vähän siltä kuin aivastaisi tai tulisi hikka. Joissain tilanteissa oireita pystyy pidättämään.
– Jännittävimmissä tilanteissa se usein saattaa olla vaikeampaa. Mutta esimerkiksi monet pystyvät pidättämään tic-oireitaan vaikka kokonaisen koulupäivän ajan. Voi olla, että ihmisillä on työkavereita, joilla on Tourette, mutta muut eivät tiedä sitä, koska he saattavat pystyä koko päivän pidättämään.
– Mutta yleensä oireet purkaantuvat, kun menee kotiin ja on turvallinen tila. Silloin ne voivat tulla kovastikin päälle. Sen takia pidättäminen ei ehkä ole suositeltavaa.
Räikkönen on itse levittänyt aktiivisesti tietoa sairaudesta. Hän on alkanut myös pitää joissain tilanteissa kaulassaan lappua, jossa kerrotaan hänellä sairastavan Tourettea.
– Kun minulla tuli tic-oireita ensimmäisen kerran, mietin mitä teen, että ihmiset tajuavat, että en tee tätä tahallani. Aluksi yritin jakaa lappuja asiasta, mutta ihmiset yleensä vaan pelästyivät. Jos kiroileva ihminen tulee jonkin paperin kanssa, eihän se toki herätä luottamusta.
Myöhemmin Räikkönen löysi netistä tiedon auringonkukkanauhasta, jolla viestitään esimerkiksi lentokentillä ja kaupoissa työskenteleville vammasta tai sairaudesta.
– Itse lisäsin siihen virlä tekstin siitä, et minulla on Tourette.
Katso koko keskustelu jutun alussa olevalta videolta.
8:23Katso myös: Mitä Tourettea sairastavan aivoissa ja kehossa tapahtuu ja miten oireyhtymää hoidetaan? Huomenta Suomen haastattelussa asiasta kertoivat Katariina Räikkönen ja psykiatrian erikoislääkäri Sami Leppämäki.
Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys- ja ympäristöaiheisiin.
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