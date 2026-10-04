Touretten oireyhtymän keulakuvaksi noussut Katariina Räikkönen tunnustaa, että jos hän olisi tiennyt teininä alkaneiden oireiden jatkuvan vielä kymmenen vuoden päästä, hän ei olisi ehkä jaksanut.

Katariina Räikkönen on monelle tuttu neuromoninaisuusvaikuttaja ja videobloggaaja.

Suuren yleisön tutuksi hän tuli Linnan juhlissa 2025. Räikkönen juhli itsenäisyyspäivää Presidentinlinnassa kierrätyspuvussa, jonka vihreä väri ja keltaiset auringonkukat viittasivat kansainvälisesti tunnettuun Hidden Disabilities Sunflower -ohjelmaan. Ohjelman tarkoitus on helpottaa piiloon jäävän vamman tai sairauden kanssa elävien liikkumista ja saada ihmiset ymmärtämään, että kaikilla vammoilla ei ole ulkoisia merkkejä.

Räikkösen näkyvä ja rohkea esiintyminen sekä sosiaalisessa mediassa että Linnan juhlissa herätti laajaa huomiota ja keskustelua esteettömyydestä, yhdenvertaisuudesta ja siitä, miten näkymättömiin vammoihin suhtaudutaan Suomessa.

Räikkönen myös kertoi avoimesti jännittäneensä presidenttiparin kättelyä tic-oireidensa vuoksi, mutta koki tilanteen sujuneen hyvin.

Tic-oireet ovat äkillisiä, toistuvia, tahdosta riippumattomia liikkeitä tai ääniä, kuten nykimistä, silmien räpyttelyä tai äännähdyksiä.

Korttitalo romahti

Räikkösen Touretten oireyhtymä puhkesi vuonna 2017 pian sen jälkeen, kun hän oli tuurannut 16-vuotiaana pääministeri Juha Sipilää osana Planin Kansainvälisen tyttöjen päivän tempausta. Hän vieraili tuolloin myös Huomenta Suomessa.